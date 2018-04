Andalucía, 'first'

El ordinal se impone, no es que lo primero sea Andalucía, sino que Andalucía será la primera en celebrar elecciones, el sur inaugurará un ciclo electoral que arrancará con la convocatoria de la presidenta Susana Díaz.Le seguirán a finales de mayo de 2019 las europeas, municipales y resto de las autonomías sin libertad de calendario, y cerrará Mariano Rajoy en el año 2020. Será la primera, aunque puede que también lo primero, porque Andalucía no termina de liberarse de un nacionalismo de baja intensidad, trasversal porque es practicado por todos los partidos, victimista porque el origen del mal siempre es el castigo impuesto desde el Gobierno central, y cansino porque parece que es el leit motiv de ésta y otras legislaturas.

A Susana Díaz le quedaban dos preguntas por resolver antes de decidir la fecha de las elecciones. Sin Presupuestos Generales del Estado en 2018, Mariano Rajoy se veía abocado a un adelanto o a una chapuza jurídica para prorrogar por segundo año las cuentas, opción con mayores probabilidades porque el Gobierno se arriesgaba a abrir una campaña sin que se hubiese solucionado la investidura en Cataluña. Finalmente, el PNV y el diputado empotrado en las listas socialistas, Pedro Quevedo, han solventado el rechazo a la Ley del Presupuesto, que seguirá su trámite y se aprobará a finales de mayo. No hay razones, desde el PNV, para rechazar unas cuentas opíparas para su comunidad, que además ha embellecido con una subida de las pensiones de más de un punto sobre los previsto por la ministra Fátima Báñez. Los jubilados vascos se han venido manifestando con mayor intensidad que en otras autonomías, por lo que al PNV le sobran las razones para explicar sus síes a pesar de que siga en vigor el artículo 155.

Lo de Cataluña no tiene precedentes en Europa. La comunidad lleva sin Gobierno desde diciembre y es inédito porque ni siquiera hay un Ejecutivo en funciones. La Corte del Mejillón, agrupada en torno a Carles Puigdemont, ganó la batalla del liderazgo y de la agenda política en Cataluña. Aunque Inés Arrimadas sea la ganadora de las elecciones, la jerezana le ha dejado el hueco político al huido en Bruselas -ahora en Berlín-, donde está más seguro desde que el ministro de Hacienda haya contribuido a su defensa con la negación de la malversación de fondos del Estado. Le ha despejado la duda al tribunal alemán que tampoco vio la rebelión.

Pero a pesar de Puigdemont, los encarcelados de Esquerra y el PDeCAT no aguantan más, quiere contar ya con un Govern para negociar con Madrid. Y debe ser antes del 22 de mayo, día en el que quedará disuelto el Parlamento para una nueva convocatoria electoral si antes no hay un presidente. El Tribunal Constitucional admitió esta semana el recurso del Gobierno contra la investidura no presencial, por lo que cualquier nombramiento de Puigdemont, aunque fuese simbólico, estará invalidado de antemano. La admisión supone la nulidad de cuantas actuaciones se realicen para elegir a Puigdemont, incluido el cambio de la ley catalana de Presidencia. Además, con los votos delegados de Comín y Puigdemont (paradójicamente, no recurridos por ningún partido), ERC y JxCAT no necesitan ya a la CUP para elegir a un líder, posiblemente, una lideresa: Elsa Artadi. La probable elección en el Parlamento catalán llegará antes de la aprobación del los Presupuestos Generales, con lo que el PNV podrá dar su sí con el 155 levantado. Redondo para los nacionalistas.

En Andalucía, Susana Díaz y el líder de Ciudadanos, Juan Marín, no hablarán más del adelanto electoral hasta después del verano. Las intervenciones de ambos en la sesión del pasado jueves en el Parlamento han dejado claro que la presidenta y su Gobierno seguirán trabajando como si las elecciones no fueran a convocarse hasta marzo de 2019. Habrá, por tanto, debate de la comunidad este mes de mayo y, en junio, la Consejería de Hacienda abrirá el proceso oficial de la elaboración del Presupuesto de 2019.

Albert Rivera tampoco tiene prisas. Sigue hablando con independientes, pero aún no ha fichado a nadie, aunque hay varios nombres porque cuando un partido tiene opciones de gobernar, sea con presidente o con vicepresidente en una coalición, la gente sí se acerca. Susana Díaz no agotará la legislatura, no puede meter a Andalucía en unas elecciones en marzo, porque se convertiría en una moneda de cambio más en el mercado de las negociaciones que se abrirá en mayo con las municipales y el resto de autonómicas.

Con ese inconveniente salvado, las andaluzas caerán en otoño de 2018 o, como mucho, cerca del 28 de febrero de 2019. El ciclo electoral tendrá unos resultados tremendos, porque Ciudadanos se va a convertir en un tercer partido con opciones de gobierno en muchos ayuntamientos y comunidades. Lo que era un juego de dos, PP y PSOE, con sus respectivos aliados, lo será de tres. Y de cuatro en algunos municipios importantes, como Madrid y Barcelona, donde los morados seguirán contando.