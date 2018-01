Andalucía incorpora en 2017 a 36.000 nuevas personas en situación de dependencia

Durante el año 2017, Andalucía ha incorporado al Sistema de Atención a la Dependencia a 36.000 nuevas personas en situación de dependencia a las que se les ha concedido 52.300 nuevas prestaciones.

De las nuevas prestaciones concedidas, destacan las altas en el Servicio de Ayuda a Domicilio, 16.000 personas se han incorporado a este servicio en 2017. En la actualidad, según se apunta en un comunicado, el 30 por ciento del total nacional con este servicio son de Andalucía.

Por otro lado, se han dado de alta a 17.900 personas en situación de dependencia en el Servicio de Teleasistencia y 2.400 se han incorporado a Centros de Día. Tanto el Servicio de Ayuda a Domicilio, los Centros de Día y la Teleasistencia son servicios de proximidad, considerados como los principales instrumentos para garantizar la calidad asistencial en el entorno de la persona en situación de dependencia, y que además son generadores de empleo.

Estos servicios suponen un apoyo para las personas que ejercen los cuidados no profesionales de personas en situación de dependencia, que son en su mayoría mujeres. Por otro lado, no hemos de olvidar que el fortalecer los servicios de proximidad hace que las personas en situación de dependencia no tengan desarraigo, manteniéndose en su entorno.

Con respecto a la atención residencial, el departamento que dirige María José Sánchez Rubio apunta que a lo largo de 2017 se han incorporado 5.700 nuevas personas al servicio de atención residencial.

Andalucía ha cerrado 2017 con 196.000 personas en situación de dependencia que están siendo atendidas, un 6,5 por ciento de incremento neto con respecto al cierre del pasado año. Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace ya más de diez años, la Junta ha invertido más de 11.200 millones de euros en la atención a más de 410.000 personas.