Andalucía pilota un programa nacional para educar a los niños en salud renal

200 escolares andaluces de educación primaria y secundaria han visitado el Complejo Hospitalario Torrercárdenas de Almería donde han conocido el testimonio de niños en diálisis y trasplantados y han recibido consejos de los especialistas para cuidar la salud de sus riñones y prevenir las enfermedades renales.

Este programa forma parte de #CódigoRiñón, una iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) para situar a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el mapa de las preocupaciones sanitarias de las autoridades políticas y de la sociedad, acorde a su prevalencia, mortalidad e impacto en la calidad de vida de los afectados.

Conocida como la epidemia silenciosa, la ERC afecta en España a un total de 4,5 millones de personas y, lejos de retroceder, su prevalencia ha crecido en la última década un 20%, asociada al envejecimiento de la población pero también a estilos de vida poco saludables que deben evitarse desde la infancia.

No me imaginaba que una persona podía pasar hasta 12 horas enchufada a una máquina por culpa de los riñones. No sabía que los riñones eran tan importantes para nuestro organismo. Yo creía que la alimentación era importante para el corazón, pero no pensaba que lo fuera también para mis riñones. Me ha sorprendido mucho la relación entre la obesidad y tener sanos los riñones. Voy a beber mucha agua para tener los riñones sanos. Son algunas de las reacciones de los 200 alumnos andaluces que han participado en las primeras jornadas de sensibilización en escolares del programa #CódigoRiñón, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), para educar a nuestros niños y que estos a su vez sean agentes de salud en sus familias y para que las autoridades tomen conciencia de la creciente prevalencia de las enfermedades renales y actúen en consecuencia.

Los alumnos, de Primaria y Secundaria, han sido recibidos en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería por María Dolores del Pino, directora de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del centro y presidenta de la S.E.N. Los escolares, tras una charla formativa, han tenido la oportunidad de realizar una visita guiada por el hospital y la sala de diálisis, además de compartir experiencias y conocer el testimonio de otros niños que están en diálisis o han sido trasplantados. Previamente a esta experiencia, los alumnos habían realizado un cuestionario para evaluar sus conocimientos sobre salud renal. De vuelta en su centro, repetirán el test para comprobar la asimilación de la información recibida.

Andalucía ha sido la comunidad elegida para lanzar este proyecto, siendo esta jornada la primera de las cuatro que hay previstas en Almería. La intención de la S.E.N. es extender estas visitas por el resto de España, llevándolas al mayor número de hospitales y ciudades posibles. Este programa educativo forma parte de #CódigoRiñón, una iniciativa de la Sociedad Española de Nefrología para que toda la población “empiece a hablar el lenguaje del riñón” y para que las autoridades sanitarias también lo hagan y “actúen en consecuencia”, ha manifestado la presidenta de la SEN, María Dolores del Pino, que ha advertido de la necesidad “de poner la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el mapa de las preocupaciones sanitarias de las autoridades políticas y de la sociedad, de acuerdo a su prevalencia, mortalidad e impacto en la calidad de vida de los afectados”.

Conocida como la “epidemia silenciosa”, #CódigoRiñón pretende precisamente colocar “un altavoz de gran potencia” a esta patología, para que deje de pasar desapercibida y la población se conciencie de la enorme relevancia que tiene para su calidad de vida cuidar de la salud de sus riñones. En la actualidad, la ERC afecta en España a un total de 4,5 millones de personas y, lejos de retroceder, su prevalencia crece anualmente – en la última década un 20%-, asociada al envejecimiento de la población y a estilos de vida poco saludables. “A pesar de su alta prevalencia y de su crecimiento año tras año, y a pesar de estar asociada a una alta mortalidad prematura que ronda el 8%, la Enfermedad Renal Crónica es una gran desconocida y está infradiagnosticada, de modo que debemos actuar y combatir esta situación, favoreciendo la prevención”, ha señalado del Pino.

Entre otros factores de riesgo, esta enfermedad mantiene una estrecha relación con el sobrepeso y la obesidad infantil, que en España afecta a uno de cada tres niños. “Debemos conseguir que los niños sepan que no sólo es importante cuidar su corazón, que la salud renal es también muy importante, y además se relaciona con la cardiovascular, y que aprendan a llevar estilos de vida saludables”.