"Andalucía es la región con mayor presencia de la Armada"

-El siglo XXI supone un cambio de modelo en seguridad internacional. Se pasa de un mundo bipolar a otro multipolar, cuyo alcance aún no se acierta a precisar ¿Cuáles serían las características mas notables de esa transformación?

-La pérdida de personal civil es un problema derivado fundamentalmente de la limitada oferta de empleo público de los últimos años a consecuencia de la crisis económica. Esta descapitalización, situada en torno al 50% de los efectivos, ha afectado también a los Ejércitos. Dicha tendencia, sin embargo, ha comenzado a cambiar desde 2016, con nuevas convocatorias de empleo público. Paralelamente y para lograr el máximo rendimiento de tales ofertas, se han confeccionado las nuevas plantillas de personal civil, con criterios y prioridades adecuadas para la Armada. No obstante, los efectos reales de estas actuaciones son a medio plazo, habida cuenta de los periodos de convocatoria y cobertura de plazas en la Administración General del Estado.

-Usted ha reconocido que la plantilla del personal civil de la Armada se ha ido reduciendo y envejeciendo. Destacó además que esos funcionarios poseen una experiencia y conocimiento tecnológico que una externalización de funciones no resolvería, pues supondría menor capacidad ante incidencias y fórmulas de respuesta no siempre adecuadas a los cometidos a realizar. ¿De cuánto personal hablamos y cual será la solución para preservar ese nicho de conocimiento?

-La Armada ha preservado durante años una cultura corporativa basada en nuestros valores y principios, los cuales configuran el "alma" intangible de la Institución. Indudablemente, la progresión profesional ha sido siempre principio esencial de nuestra cultura, íntimamente ligado a la motivación y compromiso de los miembros de la Armada. No obstante, en un contexto de cambio como el actual, las medidas específicas para incentivar esa progresión profesional deben entenderse como parte del proceso de adaptación al nuevo modelo de personal militar, implantado con la Ley de la carrera militar y por otras disposiciones legislativas como la Ley de derechos y deberes, y la Ley de tropa y marinería.

-Usted se muestra partidario de implantar medidas para una cultura de progresión profesional que facilite el acceso a la estructuras de dirección a las personas que hayan demostrado tener las mejores cualidades. ¿Entiende que tal situación no se daba en su justa medida?

"La amenaza de los actores no estatales violentos estriba en su acceso a los nuevos medios tecnológicos"

-El pasado noviembre, España, a través de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, confirmó a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, la continuación del apoyo a la Operación Atalanta y reiteró nuestro firme compromiso con la directrices de la PCSD europea. Como parte de ese compromiso, se ha mostrado la disponibilidad de España para acoger el Cuartel General Operativo que cita, a fin de que, tras la salida del Reino Unido, la UE mantenga el número de órganos de este tipo que posee en la actualidad. No se trata, sin embargo, de convertir el Cuartel General de la Flota en Cuartel General de Operaciones de la UE, sino de generar uno, cuyo núcleo de Estado Mayor provendría, en parte, del personal de los estados mayores operativos ya ubicados en Rota. Además, no sería un cuartel general exclusivamente marítimo sino más bien conjunto; como todos de los que ya dispone la UE.

Terroristas, paramilitares y mafias como factores de riesgo

La expresión "agentes no estatales violentos" (ANEV) es un concepto geostratégico reciente, pero de muy amplia cobertura. Bajo esta etiqueta se englobaría tanto al terrorismo radical islámista y sus milicias cooperadoras, como a los terroristas de ultraizquierda y paramilitares de la ultraderecha supremacista, pasando por las organizaciones delictivas de corte mafioso, e incluso hasta ciertas corporaciones empresariales, que auspician golpes de estado mediante uso de fuerzas privadas de mercenarios. En el panorama actual, tales agentes coexisten de forma claramente simbiótica con ciertos estados tradicionales, al punto de haberse convertido en seria amenaza. Para el almirante general Teodoro López Calderón, "los actores no estatales de carácter violento han existido siempre a lo largo de la historia. La amenaza actual es su acceso a tecnologías y medios exclusivamente reservados hasta hace unos años a los estados: sistemas de comunicaciones encriptados, aeronaves pilotadas remotamente, o sistemas de posicionamiento global. Esos actores obran según su interés, dando lugar a relaciones entre organizaciones terroristas y de crimen organizado. A su vez, en los últimos años asistimos a lo que se denominan amenazas híbridas, en las cuales se combina, de forma simultánea y para alcanzar objetivos políticos, el empleo de armas convencionales, con tácticas no convencionales, terrorismo y actividades delictivas. Es una amenaza que previsiblemente se hará cada vez más común en los próximos años". El jefe del Estado Mayor de la Armada española, considera que uno de los factores que ha incrementado la afección de dichos agentes estribaría "en las turbulencias de la región sahelo-magrebí. Un área geográfica que, desde 2011, ha ido incrementando paulatinamente el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el asentamiento de grupos terroristas y de crimen organizado en amplias zonas sin presencia del Estado. Esa posibilidad de contar con zonas santuario permite que tales organizaciones puedan exportar su actividad al Mediterráneo, llegando incluso hasta afectar al tráfico marítimo a través de este mar, o de utilizarlo para el desarrollo de actividades delictivas".