2017: Año de consolidación con nubarrones negros

Gonzalo guillén

1 3Todos los indicadores así lo reflejan, aunque hay que continuar por la senda de la cordura y el sentido común. Los responsables públicos tienen en su mano favorecer la creación de riqueza y la prosperidad por la vía del tejido empresarial del país. En Andalucía, hay que seguir impulsando pilares tan importantes para nuestra economía como el turismo, la agroindustria y las exportaciones. Tenemos que impulsar decididamente la industria, que es generadora de empleo estable y a largo plazo.

2 3El futuro del sector en los mercados exteriores es muy prometedor y somos tremendamente optimistas. Acesur continua igualmente batiendo todos sus niveles de ventas internacionales, tanto en volúmenes como en mercados en los que está presente. Somos hoy la primera empresa de capital español del sector nacional y en exportación de aceites envasados. Asimismo, continuamos con nuestra ambiciosa política de innovación, diversificación y consolidación de nuestra internacionalización, lo que hace que veamos un horizonte con garantías y grandes perspectivas para crecer.

3 3Mejoras fiscales, que aumenten la disponibilidad de liquidez en los ciudadanos para que siga subiendo el consumo; mejoras a nivel societario que incentiven la innovación, la internacionalización y la "vuelta a la normalidad" de las exigencias fiscales. Si es posible, una fiscalidad igualitaria en todo el territorio español, a la baja. Necesitamos también trabajar duro para que la burocracia administrativa sea reducida de forma rápida y contundente, así como mejorar su eficiencia y predisposición a agilizar los tramites y relaciones con los administrados. Tenemos que trabajar también en construir una España más unida, un mercado único real, evitando trabas entre territorios que no hacen más que entorpecer y encarecer los procesos y productos restando competitividad a los negocios e industrias. Andalucía necesita una revisión profunda de la normativa. Es una región donde es necesario atraer inversiones y fomentar la creación de riqueza, y claramente una fiscalidad agresiva con las sucesiones es un obstáculo a veces demasiado duro para generar ilusión y emprendimiento.

1 3Entiendo que sí, que el cambio de ciclo se va a consolidar a lo largo de éste o estos dos próximos ejercicios. Los últimos años han servido para virar nuestra economía a actividades más productivas y rentables, que generan empleo y son sostenibles, diluyéndose mucho el peso del sector inmobiliario. Esto, unido al aumento de las exportaciones y el incremento del turismo, desde mi punto de vista, ha sido clave. Si seguimos con buen viento de cola, en cuanto a precio de dinero y crédito, y precio del dólar, tenemos por delante años de crecimiento y generación de empleo.

2 3La mejoría se percibe en el entorno, claro que sí. Por hablar de dos de nuestros sectores de trabajo, en agronomía se están desarrollando en Andalucía proyectos de inversión como hacía mucho tiempo que no ocurría. Son, entre otros, proyectos de cultivos de valor como berries o subtropicales que generan mucho empleo. También en el sector alimentario hay una dinámica interesante de nuevos proyectos de alimentos funcionales. Nuestras perspectivas para este año son muy buenas, de crecimiento en Andalucía, España y en todos los países donde operamos, además de consolidarnos en nuevos mercados que hemos prospectado en 2016, como Sudáfrica.

3 3Las de siempre, que nunca se acaban de acometer: mayor industrialización y una legislación que incentive el crecimiento de las empresas. Está demostrado que la generación de empleo, que sigue siendo nuestra asignatura pendiente, acontece cuando las empresas crecen en dimensión y no tanto por la aparición de nuevas empresas, o trabajadores autónomos. En España las pymes tienen miedo al crecimiento por las consecuencias laborales y fiscales que acarrea.

javier díaz-gil

13Sí, creo que la economía española y europea seguirán creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo bajo. Nos queda por ver las consecuencias del Brexit y las acciones de la nueva administración norteamericana, que añaden incertidumbre. En nuestro país, el problema de la inseguridad en la actuación de gobierno y el desempleo añade dificultad y, aún así, las perspectivas de crecimiento son más altas que en Europa. En líneas generales soy optimista, siempre que se mantenga la estabilidad política y financiera en Europa.

2 3 El sector aeronáutico se mantendrá estable en los próximos años. Los fabricantes de aviones comerciales están incrementando las entregas de forma constante, pero no hay un gran programa nuevo a la vista. El crecimiento será más de productividad que de empleo, aunque podría haber oportunidades de atraer actividades a España, siempre que se continúe en la línea de la eficiencia. Un euro barato y un desarrollo tecnológico ayudan a ello. En la parte militar, la nueva posición que adopte EEUU puede obligar a un incremento del gasto en Europa. Si es así, esperemos que sea en productos europeos, que creen empleo e inversión en I+D en el Viejo Continente.

3 3En España y Andalucía seguimos teniendo un enorme problema con la educación y la formación. Una mejora formativa reduciría el paro a largo plazo. Lo contrario lo dispararía. En segundo lugar, un plan industrial a largo plazo, con una línea para financiar I+D de forma decidida y constante. Todo ello, si España quiere estar en primera línea entre las naciones desarrolladas. Hay que bajar la carga fiscal a las empresas y apoyar el emprendimiento, así como avanzar en reformas laborales adaptadas al siglo XXI.

Antonio Mingorance

1 3Las previsiones de los expertos financieros estiman un crecimiento moderado en la recuperación económica y, desde la prudencia y el optimismo, estoy confiado en que nuestro sector y, en concreto, la farmacia, está en la senda de la recuperación, una realidad difícil y compleja pero con un futuro distinto, siempre adaptándose a él, siendo partícipe y protagonista del mismo.

2 3Bidafarma nació con una misión, la farmacia. Para asegurarnos este éxito, la creatividad y el talento será indispensable para nuestro crecimiento, enlazando con una estrategia que nos permita afrontar nuevos proyectos que aporten valor y una mayor capacidad financiera resultado de las sinergias que se han producido. Ofrecemos a la oficina de farmacia un servicio de distribución eficiente y de calidad en los distintos puntos del territorio nacional donde estamos presentes.

3 3Obviamente quedan muchas reformas, pero considero que cualquiera de las que están pendientes deben estar orientadas a lograr el mejor Estado de bienestar social de los españoles. No tengo ninguna duda que así será.

josé luis garcía palacios

1 3Aunque las perspectivas de la economía española se mantienen en torno a entre un 2,2% y un 2,5% para el 2017, cifra por debajo de la que va a cerrar 2016, en muy poco tiempo se han generado demasiadas, muchas incertidumbres de cara al futuro que son difíciles de medir porque responden a actuaciones al margen del propio ciclo económico que en los últimos años venimos teniendo en España. No creo que exista hoy ningún experto analista que pueda decirnos con seguridad que va a ocurrir mañana. Hay elementos que generan gran inquietud y por este orden: las decisiones del nuevo presidente de los Estados Unidos, las elecciones en Francia, Alemania y Holanda; y, por último, la negociación del Brexit. Todos ellos externos pero de enorme impacto en una economía globalizada como la actual.

2 3España ha empezado a salir de la larga crisis como lo acreditan las cifras económicas: menos paro que el año anterior, un crecimiento mantenido que, al final, puede ser del 3,2% del PIB en 2016, una etapa de deflación que no ha hecho perder poder adquisitivo a las familias y un precio bajo, en especial del petróleo, de las materas primas, con un notable incremento del número de turistas, lo que ha ayudado a equilibrar nuestro balanza comercial. Y todo ello con un Gobierno en funciones gran parte del año, que ya es decir… Pero ha sido entrar en el 2017 y el precio del petróleo y la electricidad se ha disparado y estamos ya con una inflación del 3% y puede ser que, en el futuro más próximo, el Banco Central Europeo se tenga que replantear el tipo de interés. Eso va a dañar el consumo de las familias y a la propia rentabilidad de las empresas, y lo peor es que se ha producido de la noche a la mañana.

3 3España no puede dejar de ser competitiva para poder defender los precios de nuestros productos y servicios en el extranjero. Y con una inflación no contenida en varios meses esto puede verse afectado. También ha quedado demostrada nuestra gran dependencia en la generación de energía y del precio del barril de petróleo. Aparte del turismo y de la fortaleza de nuestro sector agroalimentario, en Andalucía siguen faltando industrias transformadoras que generen empleos de calidad y respaldar con más fuerza a los jóvenes con ideas brillantes en las nuevas tecnologías, que son las que van a marcar el futuro de las próximas generaciones. De todas formas, todo lo que se pueda decir de España y Andalucía en estos momentos está muy supeditado a lo que ocurra con el comercio internacional. Cuando se rompen las reglas y los esquemas anclados de la economía, suele pasar que se produce el efecto rebote como en el juego de billar, que al lanzar una bola contra las demás no sabemos hacía dónde irán la mayoría de ellas. Esta incertidumbre va a pesar mucho en las decisiones que se adopten en cuestión de meses.

Pedro Miró

1 3En 2017 España continuará creciendo, si bien es previsible una desaceleración de la demanda y debemos tener en cuenta la situación de gran incertidumbre política a nivel internacional, por lo que el crecimiento será posiblemente inferior al de 2016. Por ello se hacen necesarias algunas reformas y medidas que contribuyan a reactivar la economía y la competitividad, refuercen el crecimiento económico y faciliten la creación de empleo.

2 3La caída sostenida del precio del petróleo, así como la sobrecapacidad de refino que persiste en Europa, han impactado en todas las compañías energéticas con alta actividad en el sector de los hidrocarburos. El modelo de negocio integrado de Cepsa, con presencia en toda la cadena de valor del petróleo y con una creciente posición de liderazgo de la industria petroquímica, es una de nuestras fortalezas para hacer frente a este entorno complejo el próximo año. A este respecto, prevemos una pequeña mejora respecto a 2016 y una recuperación de los precios del crudo a medio plazo. Junto a ello, la compleja regulación en la zona Euro, con obligaciones más exigentes que en otras zonas del mundo sobre reducción de emisiones y eficiencia energética, supone una amenaza adicional a la competitividad.

3 3El desarrollo del sector industrial va a ser la gran apuesta en nuestro país en los próximos años. Las entidades públicas y empresariales andaluzas ya están trabajando de forma intensiva en ello. El objetivo es crear una industria en la región que sea competitiva, sólida, innovadora, sostenible, con mayor representatividad internacional y con capacidad para crear empleo. Todo ello deberá ser coherente con el nuevo modelo energético global al que nos enfrentamos en el que serán determinantes la tecnología, los compromisos medioambientales y una regulación sólida al respecto. En Cepsa seguiremos apostando por Andalucía, región en la que somos el primer inversor industrial local, con una actividad que supone el 10% del PIB de la región, y mantenemos nuestra previsión de inversión en la zona para los próximos cinco años de más de 700 millones.

Francisco Martínez- cosentino

1 3 Los indicadores apuntan en esa dirección. Lo importante es que sea un crecimiento progresivo. En nuestro caso, hemos constatado que el país se está recuperando. Contamos con 18 almacenes aquí y, tras la crisis, en los últimos dos años hemos comenzado a crecer. Las posibilidades de España y de Andalucía son enormes, y hay que aprovecharlas. La situación de estos años ha obligado a los empresarios y a los profesionales jóvenes a mirar al exterior y ser más competitivos, y ello supone una gran oportunidad de futuro. Toca seguir trabajando y no confiar nada al azar.

2 3En Almería, el empuje de las exportaciones seguirá reportando crecimiento, y ello garantiza empleo, inversión y más servicios alrededor de los sectores productivos. Para Cosentino, tras el lanzamiento de Dekton y su consolidación como referencia para arquitectos y diseñadores de todo el mundo, en 2017 volvemos a revolucionar el sector de las superficies de cuarzo con la tecnología N-Boost de Silestone. Esta innovación vendrá acompañada de nuevas colecciones de la marca, como Eternal, y de una potente campaña mundial con Cindy Crawford como imagen.

3 3Debemos volver a subrayar la necesidad de una administración más ágil y eficaz en la gestión y toma de decisiones. También hay que prestar más atención a la reindustrialización, en base a una mayor apuesta por la transformación digital y la capacitación necesaria para pilotar esa demanda. Los otros dos asuntos pendientes son la reforma del sistema educativo, orientada a una mayor formación profesionalizada, en idiomas y con la incorporación de las nuevas tecnologías, así como la mejora de las infraestructuras. En el caso de Almería, esto último sigue siendo fundamental para la economía de nuestra provincia.

Ricardo delgado vizcaíno

1 3El crecimiento de la economía española se consolidará, si bien todo apunta que a menor ritmo que los dos últimos años, y se ha de combatir el déficit y la deuda pública. No es fácil, no obstante, hacer un pronóstico en un entorno lleno de volatilidad e incertidumbre, tanto en Europa, como fuera de nuestro continente, especialmente en los EEUU. El Brexit, las elecciones políticas que se producirán a lo largo de este año en varios países europeos, las decisiones del presidente Trump, por ejemplo, siembran de dudas e incógnitas el panorama de los próximos tiempos.

2 3El sector agroalimentario, en el que Covap trabaja, mantuvo mejor el tipo durante los peores años de la crisis y su evolución a lo largo de los tres últimos ejercicios ha sido positiva, en buena medida con base en las exportaciones y el superávit de su balanza comercial. Durante 2017 podría mantenerse esta situación, pero aparecen nubarrones en el horizonte con nombre de proteccionismo en algunos países que pudieran frenar, en alguna medida, este recorrido.

3 3La de las administraciones públicas; la de las instituciones, del Estado y las autonomías; las de la educación; las que supongan incentivar la productividad y eficiencia de las empresas y de todo el sector público; las que promuevan el emprendimiento y el esfuerzo; las que permitan frenar y reducir el déficit público y la deuda; y las que eliminen trabas burocráticas.

luis osuna hervás

1 3Sí, indudablemente, durante 2016 se ha confirmado la tendencia positiva iniciada en 2015, aunque se trata de una evolución progresiva, además de lenta, como ya habíamos vaticinado. Esto viene constatado por los indicadores de consumo y ahorro, que se van acercando a valores previos a la crisis. El gran consumo sigue avanzando en España y se sitúa como líder de crecimiento en Europa. En nuestro sector, 2017 será un año crucial en el que será clave la adaptación plena al nuevo consumidor, con palancas como la innovación y la transformación digital de nuestras empresas.

2 3En la primera mitad de 2016, marcada por la incertidumbre en el ámbito político que propició que se generasen ciertas dudas, el consumo se contuvo de forma moderada, cerrándose el año con indicadores mucho más favorables, una vez alcanzada dicha estabilidad política. Para 2017 esperamos se mantenga la reactivación económica y dinamización del mercado laboral, y se reflejen en un incremento del consumo. Covirán seguirá avanzando en el 2017 en su proceso de expansión, tanto en España como en Portugal, siendo destacable la cuota que representa ya el negocio internacional en nuestro grupo, cercano al 10%. Covirán ha crecido cada año en socios, supermercados y empleo generado, contribuyendo a la dinamización de la economía local en las zonas donde está presente.

3 3En España aún existen desequilibrios en nuestra economía y estarían pendientes algunas reformas más profundas, como la del mercado laboral para aumentar la competitividad, así como una verdadera reforma de las administraciones públicas y un gran pacto para la educación a nivel nacional y autonómico. Asimismo, es prioritaria una reforma presupuestaria para avanzar en la consolidación fiscal. Por el contrario, existe un claro riesgo para el crecimiento y el consumo en la posible implantación de impuestos indirectos y medioambientales que perjudicarían nuestra recuperación. En nuestra comunidad, Andalucía, se debería abordar una gran ley de impulso a la creación de empleo así como la gran reforma de la administración pública autonómica que elimine la burocracia. Nos preocupa el desarrollo de determinadas normativas que podrían tener un impacto desfavorable en nuestro sector: las normativas sobre el cambio climático, la futura ley de agricultura y ganadería, las de la promoción de la vida saludable y alimentación equilibrada y la ley de movilidad sostenible, y su impacto en un sector como el nuestro, muy sensible a todo lo que pueda afectar a sus costes de explotación.

antonio luque

1 3Creo que estamos viviendo un nuevo ciclo de crecimiento económico que tenemos que intentar consolidar a futuros. Las reformas han sido positivas, pero todavía quedan muchas por hacer. La estructura económica ha cambiado con una diversidad sectorial donde el papel de cada actividad ha variado. Espero que la agroalimentación siga siendo una base sólida para la economía española, y luego hay sectores donde tenemos muchas posibilidades como el turismo o los servicios; también pienso que la construcción crecerá, pero veo que falta una apuesta por la industrialización.

2 3 Afortunadamente, el sector agroalimentario es uno de los que mejor ha atravesado la crisis puesto que, por un lado cubrimos una necesidad básica, y por otro creo que España es tremendamente competitiva para ofrecer productos de calidad no solo en el mercado nacional, sino en exportación, un destino cuyos datos años tras año son muy buenos. También hay productos agrarios en los que las cotizaciones están siendo positivas, lo que ayuda a que siga la actividad en el campo. Las perspectivas son buenas, pero tenemos que seguir trabajando para esto continúe así de forma sostenible y continuada.

3 3Las reformas pendientes siguen siendo las mismas en muchos casos, pero yo las resumiría en tres: reducir las trabas administrativas que tienen que ver con el fomento empresarial, seguir trabajando por el dimensionamiento de empresas y una optimización del uso del agua, que sería una fuente de riqueza inmensa para Andalucía.

Antonio Hernández Callejas

1 3 A nivel internacional hay diversos factores que siembran de dudas las perspectivas de crecimiento a medio plazo, entre ellos el Brexit, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el retorno a políticas proteccionistas, el auge de movimientos populistas y antieuropeístas en las sociedades avanzadas, el desarrollo de conflictos armados internos en varios países, principalmente en Oriente Medio o el terrorismo islamista. En España, con una situación más sosegada tras el fin de la incertidumbre política, vemos una tendencia positiva en términos de crecimiento y creación de empleo, aunque es imprescindible alcanzar acuerdos con Cataluña para mantener la unidad de España, eliminar inestabilidades y consolidar el gran país que somos. En lo que respecta a Andalucía, mantendrá una tasa de crecimiento similar a la de España, impulsada fundamentalmente por la demanda interna y el turismo. Sus principales retos continuarán estando en la internacionalización y dimensión de sus empresas y la generación de empleo.

2 3En España, y en general a nivel internacional, se ha producido una mejora del entorno económico que ha repercutido en un aumento de la confianza del consumidor y uno de los sectores que ha percibido claramente esta mejora es el de la alimentación. El consumidor se siente con más libertad a la hora de elegir los productos de su cesta de la compra y sus necesidades han evolucionado hacia un estilo de alimentación más natural y saludable. En Ebro nos anticipamos a estas tendencias y ya durante 2016 extendimos el portafolio de nuestras principales marcas a la categoría salud y al segmento ecológico, creando un área de negocio específica. Todo ello nos ha permitido tener unos resultados muy satisfactorios en 2016 e iniciar 2017 con unas buenas perspectivas, continuando con nuestra estrategia de innovación y diferenciación, incrementando nuestra presencia en estas nuevas categorías y creciendo de un modo orgánico e inorgánico en aquellas áreas de negocio que tienen un mayor recorrido.

3 3Es urgente alcanzar pactos de Estado sobre las grandes reformas pendientes: pensiones, financiación autonómica y educación. En cuanto a sanidad, tenemos el tercer sistema sanitario más eficiente del mundo, pero hay que mantenerlo y dedicarle las partidas presupuestarias adecuadas. Por otro lado, es necesario seguir profundizando en la reforma de las administraciones con el objetivo de racionalizar los recursos de las mismas, reducir la excesiva burocracia a nivel nacional y autonómico y fomentar la actividad productiva con obra pública que sea necesaria y estimule la competitividad y la generación de empleo.

FRANCISCO ARTEAGA ALARCÓN

1 3Analizando la recuperación económica que comenzó en 2015, que supuso un claro punto de inflexión en nuestro país, con crecimientos del 3,2% sostenidos también en 2016, todo hace pensar que nos encontramos en un periodo de repunte de la actividad económica que puede continuar en el bienio 2017-2018, tal y como certifican los indicadores económicos y las previsiones del FMI. No obstante, habrá que seguir muy de cerca la nuevas políticas que adopte el reciente gobierno estadounidense y sus consecuencias a escala internacional.

2 3 La demanda eléctrica es un excelente indicador de la actividad económica de una región o país. En este sentido 2015 fue el primer año de incremento del consumo energético desde 2010, con un aumento del 1,8% respecto al año anterior, síntoma de la recuperación que hemos iniciado. Esta buena tendencia se ha mantenido durante 2016, con un incremento del 1,4%, a nivel nacional, y del 2,5% a nivel territorial, propiciado especialmente por el segundo semestre del año, propensión que esperamos que continúe durante 2017.

3 3Nuestro entorno necesita de un marco regulatorio basado en criterios de certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica, con una estrategia energética a largo plazo basada en la electrificación de la demanda que no esté influida por las necesidades políticas o fiscales de cada momento y que ofrezca una tarifa eléctrica que responda a los costes reales del suministro y contribuya a la competitividad industrial de nuestro tejido empresarial.

1 3 Hay que tener en cuenta que actualmente tenemos muchos turistas "prestados". La evolución de Turquía durante la última década ha sido espectacular, con un crecimiento excepcional de turistas extranjero. No obstante, tras los últimos acontecimientos la industria ha caído un 35-40% sus ingresos en 2016. Esto sin comentar nada sobre Túnez y Egipto, otros buenos competidores que ahora atraviesan malos momentos. En España acabamos de saber que en 2016 75,3 millones de turistas visitaron nuestro país, un 9,9% más, y que el gasto medio se incrementó un 6,5%, hasta 138 euros al día. Son datos positivos pero la cuestión es cuándo va a durar esto. La geopolítica internacional cambia rápidamente y no sabemos aún cuáles serán las consecuencias del Brexit o las próximas elecciones en Alemania. Lo que hay que tener claro es que hay que ser prudentes y continuar con las buenas prácticas que aprendimos durante la crisis.

2 3Lo comentado en el punto anterior nos está beneficiando a todos, además del buen comportamiento de mercados tradicionales como el alemán y el británico; la recuperación del mercado nacional; y el aumento que hemos tenido de clientes de países que hasta ahora no nos visitaban mucho como franceses, belgas y holandeses, entre otros. De cara a 2017 hoy todo parece indicar que los resultados seguirán esta tendencia.

3 3Aunque ya se han hecho muchas cosas, todavía queda mucho. Y esa labor ha de ser conjunta, entre las administraciones públicas y las empresas. Nosotros, que este año cumplimos 60 años, hemos invertido en la reforma de nuestros establecimientos y en su reposicionamiento para adaptarlos a las nuevas tendencias del mercado, convirtiendo productos ya maduros en modernos hoteles de diseño recomendados para adultos, como el Amàre Marbella; o apostando por la creación de zonas diferenciadas para familias y adultos y reinventando nuestra oferta gastronómica y los servicios de animación y de spa, entre otras acciones. Pero de nada sirven esos esfuerzos si las infraestructuras y los servicios del entorno del hotel y la oferta complementaria no sigue esa senda de modernización, y si las instituciones no invierten en promoción para poner en valor los atractivos que tiene España, y concretamente Andalucía, más allá del sol y la playa. Otra asignatura pendiente es la profesionalización del sector, especialmente en el aprendizaje de idiomas, fundamental para trabajar en la industria del turismo, con el que tenemos que contar con la colaboración del sector público y privado.

1 3Las perspectivas parecen apuntar a que la economía seguirá creciendo, al menos durante los próximos dos años. En cualquier caso, el panorama general sigue siendo difícil de predecir. La situación geopolítica mundial es compleja y puede haber movimientos que impacten en la marcha de la economía. Hay por tanto que ser prudentes y estar muy atentos a posibles cambios de tendencia. En este entorno, la diversificación tanto sectorial como geográfica es una buena aliada.

2 3Sí que percibimos mejoría. En Ghenova arrancamos 2017 con cifra récord de cartera, casi 30 millones para ejecutar entre 2017 y 2018. Cerramos 2016 en 20,4 millones y esperamos un crecimiento del 12% para 2017. Esto es fruto de una buena política de internacionalización y de diversificación sectorial. El sector naval, sobre todo el relacionado con Defensa y Buques de Pasaje se está comportando muy bien y supone aproximadamente la mitad de la cartera. Al resto contribuyen sobre todo los sectores de infraestructuras y energía. Todo también muy repartido entre Europa y América Latina. La clave, la diversificación.

3 3Las empresas necesitamos estabilidad normativa y apoyo para crecer y llevar a cabo inversiones. Necesitamos certidumbre sobre la legislación laboral. Las medidas fiscales encaminadas a aumentar la presión recaudatoria sobre las empresas no ayudan en un momento en el que la mayoría estamos aún en un proceso de recuperación tras años complicados. También, por supuesto, que se incida en todo lo relacionado con ayudas a la I+D+i, apoyo a las exportaciones e implantación exterior. Y agilidad, celeridad. Las ayudas que llegan tarde pierden gran parte del efecto buscado.

Enrique murillo

1 3 Sí, creo que esta tendencia se va a consolidar. Es verdad que siguen existiendo incertidumbres que pueden influir en la fortaleza de la recuperación. El Brexit, las elecciones pendientes en Europa o el rumbo que pueda tomar la política norteamericana suponen en estos momentos amenazas que son difíciles de calibrar y, por tanto, de ver su impacto a medio plazo en el rumbo de la economía. Quiero ser optimista y pensar que finalmente muchas de esas dificultades se irán aclarando y resolviendo de la manera más sensata para todos.

2 3 Ya desde el año pasado se percibía la mejora en nuestro sector, sobre todo en el mercado nacional, que venía de sufrir más intensamente los efectos de la crisis. La campaña de Navidad ha sido buena en general en todos los mercados. En González Byass esperamos un buen año de ventas y, sobre todo, empezar a consolidar las últimas inversiones realizadas en nuevas bodegas y en distribución en nuestro país, Chile, México y Estados Unidos.

3 3Ambas necesitan de reformas que faciliten la iniciativa privada e incentiven la inversión. Hay que simplificar la burocracia y, de esta forma, facilitar la creación de oportunidades de negocio. En un entorno complejo, internacionalmente hablando, debemos ser atractivos desde un punto de vista fiscal, y para ello deberíamos disminuir la presión directa sobre empresas y particulares. Deben crearse las condiciones políticas que fomenten la natalidad del país. Y para mí, la más importante es conseguir el consenso necesario para apostar por una reforma educativa que se enfoque hacia los retos que un mundo globalizado va a suponer para nuestros hijos.

josé maría Rossell

1 3 Es difícil de prever. En principio creo que sí pero puede influir mucho la nueva política americana, si se convierte en proteccionista como está anunciando el nuevo presidente de Estados Unidos.

2 3 Esperamos un año bueno, que regrese en ventas a la situación anterior a la crisis, si bien los gastos de explotación son muy superiores empezando por el IVA que ha aumentado un 3%.

3 3Para el sector hotelero, está pendiente una nueva Ley para la clasificación hotelera por puntos, como ocurre ya en varias autonomías y un menor intervencionismo por parte de todas las administraciones.

José María Pacheco

1 3Estoy convencido de que el crecimiento actual de la economía española se consolidará si continuamos trabajando y acometiendo las medidas necesarias para ello, reduciendo los niveles de endeudamiento, promoviendo el consumo y apoyando al entramado productivo. Posiblemente estemos saliendo de una de las crisis económicas y sociales más importantes de los últimos cien años. En el caso de España los efectos fueron devastadores, pero poco a poco, hemos logrado salir del túnel, y estamos en vías de recuperación. A partir de 2014, la economía española comenzó a remontar gracias a la combinación de medidas internas, así como la conjunción de factores externos que favorecieron su despegue como la disminución de los precios del petróleo y algunas políticas del Banco Central Europeo, aun cuando en los últimos meses algunos de estos efectos han desaparecido. Pero sin duda, lo que en mayor medida ha contribuido, y sigue contribuyendo, a que las empresas logren paliar los efectos más negativos de esta situación es el mercado exterior. Mucho más por parte de compañías como Konecta, que ha conseguido crecer gracias a procesos de expansión internacional y la mejora de nuestra estructura financiera.

2 3 Recientemente, Informa publicó las conclusiones de su Observatorio Sectorial DBK, en el que se estima que el crecimiento de la facturación de las empresas del sector de Contact Center se estabilizará en torno al 7% anual, alcanzando en 2017, la cifra de 2.750 millones de euros. En este contexto, y tras las recientes adquisiciones cerradas a finales de 2016, la estrategia de negocios de Konecta pasa por continuar impulsando el proceso de expansión internacional, apuntalando posiciones en Latinoamérica con el fin de consolidarla como una zona de fuerte expansión para los próximos años, y seguir a la búsqueda de otras oportunidades en Europa y Estados Unidos para cerrar 2017 con una facturación cercana a los 800 millones de euros, lo que supondría un crecimiento de más del 73% respecto a 2015. En igual medida, las grandes compañías están inmersas en procesos de transformación digital, en la búsqueda de mecanismos más eficientes para conectar con las nuevas generaciones de clientes, satisfacer sus necesidades y cubrir sus expectativas, a la vez que se siguen desarrollando alternativas de interacción para aquellos clientes más tradicionales que prefieren canales off line. Ante este entorno, en Konecta hemos incrementado las inversiones en tecnología y en la formación de nuestros profesionales. El objetivo final es consolidarnos como uno de los principales y más eficientes operadores de BPO y Contact Center a nivel mundial.

3 3El cambio estructural de la economía andaluza es un tema fundamental para hacer a la región más resistente a posibles sacudidas de una recaída económica. Para continuar en el camino de la recuperación es indispensable el compromiso de todos los actores económicos, aunado a una política que impulse las inversiones y contribuya a generar un tejido productivo que reduzca el paro estructural, especialmente en el segmento de los jóvenes. En este sentido, es imprescindible avanzar en el proceso de reforma para mejorar las estructuras de formación profesional, de forma tal que las nuevas generaciones puedan incorporarse a la educación empresarial con las habilidades necesarias para el futuro, esto es desarrollando un sistema de formación flexible según las necesidades y cambios de los mercados e incrementando los programas de formación con prácticas. Por otra parte, en Andalucía hace falta incrementar el número de empresas que se lanzan a la aventura internacional. Es tan importante impulsar diversos sectores, como la diversidad geográfica más allá de la Unión Europea. Igualmente, es indispensable asumir en el corto plazo el reto ineludible de la transformación digital y del cambio cultural que conlleva, creando estructuras más ágiles que privilegien la eficiencia y el valor añadido, y adecuando los procesos de toma de decisión.

Antonio Gallego jurado

1 3La tasa de crecimiento de nuestra economía y la favorable evolución de los principales indicadores industriales nos hacen confiar en una progresiva consolidación del crecimiento en este año. Entre los retos más importantes de nuestra economía se encuentra mantener la senda de reactivación del empleo y fortalecer la confianza de los consumidores. La estabilidad política, el diálogo y el consenso entre las diferentes fuerzas políticas serán factores esenciales para consolidar el camino emprendido y ofrecer seguridad y garantías a los diferentes operadores.

2 3En línea con nuestra economía y nuestro sector, nuestras expectativas para 2017 son positivas y optimistas. Pondremos el foco en mantener el crecimiento de los proyectos en marcha, siempre atentos a nuevas oportunidades de negocio y manteniendo nuestro firme compromiso con la inversión y el empleo. Migasa se ha consolidado como una de las principales empresas agroalimentarias de nuestro país, con un notable crecimiento de su actividad. Esta campaña oleícola nuestra empresa comercializará en torno al 25% del aceite exportado por nuestro país.

3 3Aunque queda pendiente profundizar en algunas reformas estratégicas que fomenten e incentiven la actividad empresarial, consideramos que con el esfuerzo de todos se dan las condiciones necesarias para mantener un marco económico estable y permitir que España y Andalucía sean cada vez más sólidas y competitivas en un mercado global y complejo.

Ignacio Osborne

1 3La tasa didero que los pasos que se han dado hasta el momento son positivos y facilitaran un crecimiento de la economía a nivel nacional pero también es cierto que aún quedan muchas medidas por implementar que permitan consolidar los resultados actuales. Las medidas deben tomarse de manera ágil y tienen que ser variadas, que nos permitan en el corto plazo eliminar las que no consigan su objetivo y dejar todas aquellas que estén cosechando buenos frutos. Es por eso fundamental contar con un plan de acción y unas medidas de control que nos faciliten poder realizar esa toma de decisiones de una manera eficaz.

2 3 El entorno internacional es complejo, algo fundamentalmente motivado por los cambios políticos. Esta situación está generando continuos cambios de política arancelaria y de todo tipo, y será necesario estar muy pendientes para ver como evoluciona en los próximos meses. En cualquier caso el consumo de los productos premium crece y éste debe ser el mercado que debemos priorizar en cualquier lugar del mundo para conseguir nuestros objetivos. El mercado nacional está mejorando día a día y debemos esforzarnos para ser cada vez más competitivos.

3 3Es clave alcanzar un gran pacto para garantizar a todos los ciudadanos, independientemente de donde residan: educación de calidad, sanidad accesible y un plan estratégico para el sector del turismo que permita seguir creciendo a una industria estratégica para el crecimiento económico de España. En definitiva un plan de desarrollo a largo plazo independientemente del partido que gobierno para garantizar la formación de los más jóvenes, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y continuar creciendo como destino turístico de calidad referente en todo el mundo.

antonio somé

1 3 Vivimos momentos de grandes incertidumbres mundiales. Y hay novedades políticas que pueden provocar situaciones inesperadas e indeseables en la economía internacional. Sin contar con algún perverso efecto Trump o efecto Brexit, los datos del FMI prevén un crecimiento del PIB de España en 2017 de un 2,3%. No está mal, aunque es casi un punto menos que en 2016, lo que supone una leve ralentización. Por tanto, las decisiones políticas serán cruciales para consolidar este año la tendencia de una creciente confianza exterior en nuestro país.

2 3 En general, esperamos que se mantenga en 2017 el crecimiento sostenido que ha experimentado el sector en los últimos meses. Contamos con la ventaja de una mayor estabilidad política respecto al pasado año. Por el contrario, se ha acabado el viento de cola del precio barato del petróleo. Y esto supondrá un aumento de costes. En todo caso, el principal desafío de Persán este año será reforzar la calidad y la innovación de nuestros productos y consolidar mercados.

3 3Las cifras de Andalucía en 2016 han sido sensiblemente mejores a las previstas. A falta de los datos definitivos, se estima que el PIB regional ha crecido en torno al 2,7%. Y 2017 se presenta como un año de retos. La recuperación ya se está notando, pero le queda un largo recorrido todavía. Los motores de propulsión de un auge económico sostenido serían políticas efectivas de creación de empleo y mejoras del sistema fiscal.

Manuel Azuaga Moreno

1 3Durante 2016, la economía andaluza ha afianzado su ritmo de crecimiento, sustentado en la demanda interna y la contribución positiva del sector exterior, así como en factores exógenos tanto de carácter estructural como transitorio. Las previsiones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía para 2017 apuntan una continuación de la expansión de la actividad económica, si bien con una moderada desaceleración, en un contexto de incertidumbre acerca del curso futuro de las políticas económicas mundiales y de persistencia de diversas fuentes de riesgo tanto internas como externas. Tras situarse en 2016 en el 2,9%, el crecimiento del PIB andaluz se situaría en 2017 en el 2,4%, tasa similar a la del conjunto de España.

2 3La mejora de la actividad se ha visto reflejada en el desarrollo del negocio típico bancario, como muestra el crecimiento de la demanda de financiación, fundamentalmente por parte de las empresas, si bien condicionada por el proceso de desapalancamiento aún en curso. En 2017 y en años venideros, las entidades bancarias se enfrentarán a múltiples y diversos retos de calado, entre los que ocupan un lugar destacado la mejora de los márgenes en un entorno de tipos de interés ultrarreducidos, la reducción de los todavía elevados niveles de activos improductivos en balance, las crecientes y continuas exigencias normativas, regulatorias y de gobernanza, la entrada de competidores no bancarios en la industria, la transformación digital, compatible con la contención de costes, y la obtención de niveles de rentabilidad acordes con los exigidos por los accionistas.

3 3En el contexto actual es prioritario seguir avanzando en la configuración de un modelo productivo más diversificado y con peso creciente de los componentes de innovación, tecnológico y de conocimiento. Con estas coordenadas, se precisa de la continuación de las políticas implementadas en los últimos años, así como de la introducción de otras medidas orientadas a: 1) lograr la estabilidad institucional, presupuestaria y financiera; 2) elevar la productividad y la competitividad del conjunto de la economía y del tejido productivo empresarial; y 3) adaptar los esquemas del Estado de bienestar, a fin de garantizar su sostenibilidad y de combatir eficazmente la desigualdad y los problemas asociados a ésta.

Información elaborada por: Eli García Villalón, Tomás Monago y Alberto Grimaldi