Anticorrupción pide a Bolaños más imputados en la Faja Pirítica

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en reforma el auto de la juez María Núñez Bolaños en el que imputó a 25 personas en relación con las ayudas de más de 40 millones concedidos a los ex mineros de la Faja Pirítica de Huelva, y lo ha hecho para que la instructora cite como investigadas a más personas, entre ellas cinco intrusos, personas que fueron incluidas "indebidamente" en las pólizas relativas a la bolsa de Tharsis, según expone el Ministerio Público en el recurso presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Los fiscales también reclaman la imputación de los trabajadores que pertenecieron al comité de empresa de las distintas minas, que fueron en su día imputados policialmente, por cuanto Anticorrupción considera que del contenido de las diligencias policiales "existen indicios de la participación de estas personas en los hechos objeto de investigación". Por ello, los fiscales considera que el auto que ahora han recurrido deber ser reformado por la juez, "ampliando como personas investigadas a las recogidas en las diligencias policiales", salvo una de ellas que ya fue imputada por la juez.

De la misma manera, la Fiscalía quiere que la juez "complete los hechos objeto de investigación y de imputación con los recogidos" en el informe pericial elaborado por los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el informe base de la acusación pública en la macrocausa de los ERE fraudulentos. La Fiscalía apunta que esta labor de completar los hechos resulta necesaria para "garantizar los derechos y garantías de los investigados en la presente causa, así como para delimitar y diferenciar suficientemente el objeto de estas actuaciones con otras diligencias previas incoadas como pieza separada del ramo principal", precisa el recurso del Ministerio Público.

En junio pasado, Bolaños imputó en la pieza de la Faja Pirítica a dos ex altos cargos del gobierno de Aznar: la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido; así como a seis ex altos cargos de la Junta que ya figuran en otras tantas piezas de los ERE, y a los ex secretarios generales de UGT-A y CCOO-A Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente.