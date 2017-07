Anticorrupción pide la imputación de cuatro ex altos cargos de la Junta por el ERE de Bilore

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, que cite a declarar como investigados a cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía por las ayudas recibidas por los ex trabajadores de la empresa Bilore. En un escrito, el Ministerio Público reclama a la magistrada que cite como investigados por esta ayuda al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

Asimismo, la Fiscalía pide a la instructora que cite en calidad de investigados a los ex trabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, así como que tome declaración a nueve testigos. Anticorrupción también insta a la juez a que oficie al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que aporte una copia íntegra del expediente de la ayuda extraordinaria concedida, solicitada por el presidente del comité de empresa de Bilore, así como copia íntegra del expediente de la ayuda solicitada para once trabajadores de dicha empresa.

En este caso, se investiga la concesión y pago con fondos públicos de la Junta de las primas de cuatro pólizas que tenían como beneficiarios a ex trabajadores de la compañía Bilore, con sede en Lucena (Córdoba), que "había obtenido la autorización para la extinción de 247 puestos de trabajo, 40 de ellos en Lucena".

Vitalia fue la mediadora que intervino en la operación, calculando las cantidades a percibir por cada trabajador, contactando Jesús Bordallo con los asegurados y Antonio Albarracín con la Dirección de Trabajo para determinar el coste final de la prima, todo ello "a sabiendas de que iba a ser sufragada íntegramente por la Junta sin sujeción a procedimiento previo ni control alguno".