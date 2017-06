Anticorrupción se opone a que haya un solo juicio para el ex consejero Fernández

La Fiscalía Anticorrupción no está de acuerdo con el criterio establecido por la Audiencia de Sevilla respecto a que haya un solo juicio para los 22 ex altos cargos procesados en la "pieza política" de los ERE, en la que se investiga el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas. El Ministerio Público presentó el pasado 12 de junio un escrito en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en el que se opone a que se aplique este criterio al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en relación con las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

La Audiencia decidió paralizar la deliberación del recurso de Fernández, que había pedido el archivo de la causa de Acyco al entender que este procedimiento ya estaba incluido en la acusación planteada en el procedimiento específico.

Anticorrupción recuerda anteriores alegaciones en las que señala que había interesado la división de la causa en piezas desde el mismo inicio de la instrucción, en el año 2011, ante la "complejidad y extensión del objeto" de la macrocausa de los ERE.

Para la Fiscalía, la simple lectura de los hechos que se recogen en el escrito de acusación" de Acyco y su "comparación" con los recogidos en el auto del "procedimiento específico" y en la calificación provisional presentada "ponen de manifiesto que se trata de hechos diferentes con una calificación jurídico penal más amplia, y ello con independencia de que el procedimiento específico fuera ideado para que las ayudas concedidas a la empresa, en los términos que se exponen, se pudiesen materializar".