Anticorrupción recurre la exclusión de 6 altos cargos en la Faja Pirítica

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla la decisión de la juez María Núñez Bolaños de excluir a los seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía que figuraban como investigados en la pieza de las ayudas de la Faja Pirítica de Huelva.

Los fiscales delegados de Anticorrupción sostienen en el recurso que la delimitación de los hechos que ha realizado la juez María Núñez Bolaños "no es correcta pues no comprende todos aquellos hechos de los que existen indicios sólidos de su comisión y de ser constitutivos de infracción penal". Dice el Ministerio Público que de los atestados de la Guardia Civil y del informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se deduce "de una manera evidente" que la investigación no puede limitarse únicamente a la investigación de la inclusión de los "intrusos" en las pólizas contratadas, a la asignación de coeficientes reductores falsos y a la contratación de pólizas por los sindicatos con una posición de especial influencia de Estudios Jurídicos Villasís y Uniter.

La Fiscalía insiste en que se dispuso de 135 millones de la manera "más arbitraria"

La Fiscalía entiende que la investigación debe incluir todo lo relativo al proceso de concesión y pago de todas las ayudas -sociolaborales y a empresas en crisis- concedidas y pagadas a las empresas de la Faja Pirítica, pues "ese procedimiento de concesión y pago se llevó a cabo con el más absoluto desprecio por el procedimiento legalmente establecido y permitió disponer de la manera más absolutamente arbitraria de una cantidad importante de fondos públicos (en el informe de la IGAE se cuantifica en torno a los 135 millones de euros)".

Por tanto, concluye la Fiscalía, reducir el ámbito de investigación de los hechos a los tres aspectos reseñados en el auto recurrido es reducir el objeto de la investigación a una porción muy pequeña de lo que debería ser el mismo".