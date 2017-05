Anticorrupción reforzará su plantilla en Sevilla por el juicio de los ERE

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla y la propia Fiscalía hispalense tendrán que reforzarse por el juicio de los ERE y de las otras macrocausas. Así lo explicó a los periodistas el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, quien se reunió ayer con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y los cuatro fiscales delegados que se encargan de estos procedimientos para hacer "balance" de la situación e "impulsar" estas macrocausas.

Al término del encuentro, el fiscal jefe de Anticorrupción explicó que, aunque el tema de los medios en el Ministerio Público es algo recurrente, es cierto que las plantillas están "muy ajustadas, no solamente en Anticorrupción, sino en las fiscalías provinciales como Sevilla, que son además fiscalías muy importantes con mucha carga de trabajo". "Necesitamos efectivamente ampliar las plantillas tanto en Anticorrupción y además posiblemente en la Fiscalía de Sevilla, sobre todo si empezamos a cerrar juicios de estos complicados de los ERE, de Invercaria, de los cursos de formación, etc., donde los fiscales delegados tendrán que asistir a esos juicios y evidentemente nosotros ya tenemos en mente pedir los consiguientes refuerzos para la fiscalía provincial, para que no se queden pendientes el resto de procedimientos que no están siendo objeto de enjuiciamiento", precisó Moix.

Preguntado sobre si cree que el juicio del procedimiento específico de los ERE, en el que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, podría celebrarse antes de que acabe este año, Manuel Moix indicó que le parece "un poco complicado", a lo que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, apostilló que primero debe resolverse la recusación pendiente del magistrado designado como ponente. Segarra añadió que le "consta" que el "interés" del ponente de la Audiencia es señalar el juicio "lo antes posible", porque "el interés es de todos".

El fiscal jefe de Anticorrupción expresó su deseo de que los juicios derivados de las macrocausas se celebren "lo más pronto posible", pero ha recordado que "el trabajo de los fiscales es preparar todo para que se celebre el juicio y eso ya no depende de nosotros".

Sobre la delegación de Anticorrupción en Sevilla, Moix afirmó que cuenta con unos "magníficos fiscales, que están haciendo un trabajo extraordinario", a la par que insistió en que está "muy orgulloso de ellos". "Gracias a esta Fiscalía y a los fiscales anticorrupción se está realizando un impulso procesal importante en estos procedimientos que son muy complejos y muy complicados de llevar, con muchos implicados y muchas piezas separadas", apuntó. "Si hay que dictar sentencias condenatorias porque hay gente que ha cometido delitos, que efectivamente se dicten", concluyó Moix.