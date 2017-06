Arenas califica la derrota de Díaz de "oportunidad histórica" para Andalucía

Se quedó a un pasito de llegar a San Telmo y ahora, con la convulsión socialista, Javier Arenas intuye que su partido puede culminar lo que él dejó a medias. El vicesecretario general de Política Autonomica del PP asegura que le "da igual" quien ganase las primarias del PSOE, pero las consecuencias de la derrota para Susana Díaz inducen "una oportunidad histórica en Andalucía". No es otra que el cambio de color en la Junta y Arenas quiere que el azul sea sustituto del rojo.

El líder histórico del PP andaluz se pronunció así en el congreso de los populares de Córdoba, donde se mostró confiado en que Juanma Moreno sea el primer presidente no socialista de la Junta. El dirigente regional, que también estuvo en el cónclave provincial, cree que "hay muchas expectativas y esperanzas puestas en el PP". Moreno aseguró que "hay muchas personas que sólo ven una alternativa posible, que es la que representa el PP". "Sólo hay que tener miedo al inmovilismo que hay en Andalucía, que puede condenar a generaciones futuras", advirtió el líder popular para después recordar que "el PP ha demostrado que sabe gobernar para todos, con sentido común, con cabeza y con equilibrio".

Desde Córdoba, Moreno volvió a presionar a Díaz para que impulse una remodelación de su gabinete. "No debe ser un simple cambio estético, sino que debe haber un cambio de rumbo, de contenido, de forma y de objetivos", añadió para después criticar a un Ejecutivo que "ha quedado desorientado tras las primarias socialistas".

El presidente del PP andaluz lamentó que Díaz y sus consejeros hayan "perdido dos años de legislatura en Andalucía", después de haber estado "muy pendiente de los asuntos del PSOE, pero muy poco de los problemas de Andalucía". A juicio de Moreno, la región necesita un Gobierno que apueste por la industria, por el sector turismo, por el campo, que abra a esta tierra para que lleguen inversiones, que quite la presión fiscal, que escuche a los profesionales sanitarios y educativos y que ponga a Andalucía donde se merece.

La principal culpable de la situación del Ejecutivo, según el diagnóstico de Moreno, no es otra que Díaz, "que ha antepuesto sus intereses y los del PSOE a los de los andaluces". Al embarcarse en la carrera hacia Ferraz, cree Moreno, la dirigente socialista "ha demostrado que los andaluces no son su prioridad". Por tanto, "Andalucía ha sido utilizada como un trampolín y ahora como segundo plato y premio de consolación por no haber conseguido la Secretaría General del PSOE", apostilló el líder del PP.