Arenas llama a no ser tibios frente a la "república del odio a España"

"No son tiempos de tibieza" frente a la "república del odio a España". El vicesecretario de Política Regional y Local del PP, Javier Arenas, se mostró ayer beligerante y emplazó a tomar partido contra "ese desvarío y esa locura" que se ha instalado en Cataluña, que "es mucho más que los separatistas".

El dirigente popular, que participó en el acto de inicio del curso político del PP de Sevilla en la localidad de Carmona, arremetió contra los dirigentes independentistas catalanes, porque "no son gobernantes ni merecen llevar las cuentas públicas ni defender el interés de los ciudadanos, quienes quieren que los ciudadanos comentan delitos". Arenas los acusó de tener como cómplices a "Bildu, Otegi y Podemos", que quiere "cargarse la democracia". No obstante, el vicesecretario de Política Regional y Local del PP aseguró que eso "no va a triunfar porque el Estado de derecho y sus instrumentos no lo van a tolerar", al tiempo que proclamó que "no son tiempos de tibieza, porque se está con la ley y la democracia o no se está".

Arenas exigió a quienes quieren que Cataluña deje de formar parte de España que expliquen "quién va a pagar las pensiones y los subsidios en Cataluña y la deuda de la comunidad. Sería bueno que contestaran a ello", enfatizó. Tras afirmar que vivimos en la actualidad uno de los "momentos más delicados en el orden institucional" porque algunos quieren provocar "una crisis institucional monumental", Arenas recalcó que la misión de un gobernante es resolver los problemas de los ciudadanos y ser "ejemplo" en el cumplimiento de las leyes.

En este contexto, el vicesecretario de Política Regional y Local del PP acusó a los separatistas de plantear "un órdago a la historia al inventarse guerras y mitos que no han existido; un órdago a la ética porque dicen ser los únicos buenos catalanes, algo inadmisible; y un órdago a la verdad democrática porque representan lo más antidemocrático".