"Aspiramos a cambiar 35 años sin alternancia en Andalucía"

-Las encuestas dicen que si las elecciones generales fueran mañana ustedes ganarían.

-Es una satisfacción, un reflejo de que el trabajo que estamos haciendo tiene buena acogida entre los ciudadanos, que están valorando que trabajemos y que pongamos encima de la mesa una idea de proyecto común para el futuro.

-Antes de las elecciones de diciembre de 2015 también hubo un momento de euforia naranja en las encuestas que luego se diluyó.

-Las circunstancias son diferentes. Éramos menos conocidos. Ahora tenemos una trayectoria de trabajo en las instituciones, tanto las autonómicas como, sobre todo, en el Congreso. Hemos llegado a acuerdos de gobierno y de investidura, hemos negociado presupuestos.

No se nos puede acusar de ser desleales con la estabilidad por impulsar las leyes de pacto con Susana Díaz"

-¿Se ven ya como alternativa al bipartidismo para gobernar?

-Estamos preparados para eso, pero no hay elecciones generales cerca. Vamos a seguir trabajando en esa línea y ofrecer a los españoles un proyecto de reforma. Nuestro objetivo es gobernar.

-¿Están satisfechos del nivel de cumplimiento de sus acuerdos a nivel estatal y autonómico?

-Depende. Damos estabilidad a cambio de reformas pero hay cuestiones en las que a los viejos partidos les cuesta avanzar, sobre todo las que tienen que ver con la regeneración democrática. Con la estabilidad colaboramos para mantener el crecimiento económico incipiente, pero eso hay que hacerlo exigiendo reformas y no dando un cheque en blanco. El balance es positivo y parece que también los españoles lo consideran así. Es verdad que el grado de cumplimiento de cada acuerdo es variable y nunca es suficiente. Al final las reformas que necesita el país en su gran mayoría las tendremos que hacer nosotros cuando gobernemos. Estamos en una etapa en la que lo nuevo no ha acabado aun de nacer y lo viejo no ha acabado aún de caer. Estamos en un proceso de sustitución que esperemos que se complete en las próximas elecciones.

-En Andalucía se les acusa de ser demasiado benévolos con el PSOE y en Madrid les ocurre lo mismo con el PP.

-Cuando permites que un político que no es de tu partido sea presidente y das estabilidad, los enemigos políticos hacen esa crítica. Un adversario político no van a decirte que lo haces bien.

-¿35 años sin alternancia en Andalucía no son demasiados?

-Sin duda. Aspiramos a cambiarlo. Esperamos ganar las próximas elecciones para que haya un gobierno mucho más ambicioso y que introduzca reformas que hasta ahora no se han podido hacer.

-Pero sus resultados son algo más flojos que en el resto del país.

-Estamos creciendo. Todo indica que tendremos muchos más de los nueve diputados que logramos en 2015. En todas las comunidades hay una variación a nuestro favor en las elecciones generales y vamos a intentar cubrir ese hueco. La marca a nivel nacional es muy fuerte y tira más. No es un problema de Andalucía. Es una ventaja. Tenemos un proyecto nacional que empuja muchísimo.

-¿Ciudadanos ha cambiado su estrategia de cara al último año de legislatura en Andalucía por la tardanza del Gobierno en impulsar determinadas leyes?

-E s normal. Se van cumpliendo los objetivos del pacto de investidura de Susana Díaz, pero el Gobierno deja para el final los asuntos que menos le apetece impulsar, como los aforamientos y la reforma de la ley electoral. Parece que el PSOE andaluz no está tan dispuesto, pero está en el acuerdo y vamos a exigir su cumplimiento.

-Díaz no necesita a Ciudadanos para aprobar más presupuestos. ¿Cuál será su estrategia de presión para exigir las reformas que faltan por poner en marcha?

-Vamos a exigir que se cumpla con la palabra dada. Si hay elecciones y no se ha cumplido el acuerdo de investidura serán los andaluces quienes lo valoren en última instancia.

-¿Buscarían un apoyos parlamentarios alternativos?

-Por supuesto.

-¿Eso no iría en contra de su apuesta por la estabilidad?

-No. En Madrid estamos en lo mismo. Hay unas reformas acordadas y, si el partido que gobierna no las quiere cumplir, intentaremos sacarlas nosotros adelante. En el Congreso el PP se mostró reacio a apoyar la comisión de investigación sobre su financiación y la sacamos adelante con el PSOE y Podemos. No se nos puede acusar de ser desleales a la estabilidad porque lo que haremos será impulsar el pacto que tenemos firmado con Susana Díaz.

-¿Qué les trasladan sus compañeros sobre un posible adelanto electoral en Andalucía?

-Que la presidenta niega que vaya a haber adelanto electoral. No es mucha novedad porque lo negó también hasta unos días antes de anticipar las elecciones en 2015. Esperamos que no tome la decisión por intereses partidistas o personales de la propia Díaz. La estabilidad es buena para Andalucía.

-Una de las excusas utilizadas por Díaz en 2015 es que sus socios de IU no le daban estabilidad. ¿No teme que utilice el mismo argumento con su nueva beligerancia?

-Exigir que se cumpla lo que está firmado en el acuerdo es una mala excusa para adelantar elecciones. Se tendría que buscar otra. Nosotros esperamos que se cumpla el acuerdo y que podamos sentarnos incluso a negociar el presupuesto de 2019.

-¿Se ven preparados?

-Creemos que sería mejor agotar la legislatura, pero estamos ya preparados para afrontar una posible cita electoral en Andalucía.

-¿Ven a Juan Marín como candidato de nuevo?

-Se decidirá en unas primarias. Estamos contentos con la estrategia, que no decide sólo Juan Marín, sino de forma conjunta con la Ejecutiva nacional, y que apuesta por dar estabilidad y exigir reformas. Está llevando a acabo esta estrategia de forma satisfactoria y está siendo un gran portavoz de Ciudadanos en Andalucía. Cuando se convoquen elecciones decidiremos el sistema de primarias para designar al candidato. Pero queda un año de legislatura y no podemos estar pensando en eso.