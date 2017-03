La Audiencia exculpa definitivamente de la pieza política de los ERE a los ex consejeros Recio, Ávila y Martín Soler

La Audiencia de Sevilla ha exculpado definitivamente de la pieza política del caso de los ERE a los ex consejeros de la Junta Antonio Ávila, Manuel Recio y Martín Soler, al desestimar los recursos que presentó la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias contra el archivo de la causa contra estos ex altos cargos.

En sendos autos, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla concluye que "no se puede predicar que concurran indicios sólidos para entender" que los ex consejeros "hubieran podido participar en la creación y mantenimiento del procedimiento específico por el que se implantó esa urdimbre jurídica", tal y como califica el tribunal al sistema por el que se concedían las ayudas.

No obstante, la Audiencia deja abierta la posibilidad a que los ex consejeros puedan ser investigados en relación con algunas piezas concretas de ayudas. El tribunal lo explica de la siguiente forma: "Cuestión distinta es, y no nos corresponde aquí pronunciarnos sobre ello que, como dice el Ministerio Fiscal en su informe al recurso, puedan apreciarse otras responsabilidades penales en la concreta decisión de concesión de ayudas con fondos de la Junta de Andalucía a empresas inmersas en procesos de reestructuración empresarial mediante expedientes de regulación de empleo, así como otras ayudas directas a otras empresas que está siendo objeto de investigación en varias piezas de la causa matriz, para el caso de que en la investigación concreta a dichas empresas se desprenda responsabilidad penal atribuible al apelado".

La Audiencia ha confirmado, de forma definitiva, el auto de archivo que el juez de refuerzo Álvaro Martín dictó el 31 de mayo de 2016, en el que acordó dejar fuera del juicio por el procedimiento específico de los ERE a 24 ex altos cargos, entre ellos estos tres ex consejeros.