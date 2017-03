La Audiencia de Málaga ordena volver a imputar al ex marido de una mujer asesinada en 2008

Nuevo giro en el caso de Lucía Garrido, la mujer asesinada en una finca rural de Alhaurín de la Torre en abril de 2008. Ocho meses después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 propusiera archivar la causa contra su ex marido, M. A., y vinculara su asesinato a una red de drogas, la Audiencia de Málaga ha resuelto que su ex pareja siga siendo investigada. El auto, con fecha de 30 de enero y al que ha tenido acceso este periódico, estima íntegramente el recurso de apelación presentado por la familia de Lucía Garrido y revoca todas las resoluciones, entre ellas la exculpación de M. A.

Lucía Garrido murió ahogada en la piscina de su casa con un golpe en la cabeza y un corte en el cuello. Su ex marido demostró con imágenes de las cámaras de gasolineras en las que repostó que él no estaba en Alhaurín de la Torre el día en que se produjo el crimen. Caso archivado. A finales de 2010, la ex pareja de la mujer, y principal sospechoso fue detenida por la Policía Nacional en una operación contra el narcotráfico junto al teniente del EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga), que ejercía de jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, encargada de la investigación de dicho crimen, según el entorno de la fallecida. La familia, logró que en 2012 se reabriera la causa. Pero en mayo de 2016 el mismo juzgado archivaba el caso contra su ex marido y vinculaba el asesinato a una red de drogas.

M. A. también se vio implicado en un doble homicidio cuando en abril de 2009 acabó con una escopeta con la vida de dos colombianos que entraron de noche en la propiedad donde había fallecido Lucía Garrido. Declaró que actuó en defensa propia porque los intrusos iban armados, versión respaldada por los investigadores, aunque en 2016 se reabrió la causa y fue citado como investigado.