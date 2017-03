La Audiencia de Sevilla inicia el estudio de la recusación de Pedro Izquierdo

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado la tramitación de la recusación presentada por el sindicato Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, una vez que ha dado por subsanado el defecto formal detectado en el incidente planteado por esta organización sindical. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el tribunal fijó ayer un plazo de tres días para que, respecto a la recusación planteada, la demás partes personadas en esta causa, en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos, "se adhieran, opongan o señalen si conocen otras causas de recusación" a este magistrado.

El inicio de la tramitación de la recusación se produce después de que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, haya firmado el "poder especial" para recusar a Izquierdo, ponente del juicio por el procedimiento específico de los ERE, lo que ha permitido subsanar el defecto de forma. El abogado del sindicato, Rafael Prieto, entregó ayer a la Audiencia de Sevilla un poder notarial en el que Bernard asegura que ostenta la representación del sindicato para comparecer en los juzgados y otorgar poderes en favor de abogados y procuradores con las facultades usuales. "Me asegura que dicho poder no le ha sido revocado, suspendido ni limitado y que no ha variado la capacidad de poderdante", asegura el notario en el poder para pleitos entregado en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Manos Limpias recusó a Pedro Izquierdo, después de que éste fuese designado como ponente en el enjuiciamiento de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros 24 ex altos cargos. Rafael Prieto, argumentó que, aunque no duda de la "profesionalidad, integridad y objetividad" del magistrado, hay dos causas de recusación en el caso de Izquierdo: el "interés directo" en el pleito y la "amistad manifiesta" con los ex altos cargos.