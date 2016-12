La Audiencia archiva la investigación a la ex alcaldesa de Fuengirola

La Audiencia Provincial de Málaga ha archivado la causa contra la ex alcaldesa de Fuengirola y actual parlamentaria autonómica del PP Esperanza Oña por supuestas irregularidades en contrataciones y pago de facturas del consistorio. El archivo de la causa se produce después de que se conociesen públicamente las diligencias abiertas por un juzgado de Fuengirola contra la ex regidora, investigada por "indicios de existencia e irregularidades graves" durante su gestión de 2005 a 2012 tras una denuncia presentada en 2012 ante la Fiscalía de Málaga por el grupo municipal de Izquierda Unida.

"La Audiencia Provincial ha dicho lo que tenía que decir, que no hay delito", declaró ayer la ex alcaldesa, quien ha agregado que IU "simplemente se equivoca".

El auto concluye que "aun en el caso de que en algunos expedientes se hayan podido cometer algunas irregularidades, ello no integraría el delito de prevaricación administrativa", y agrega que "no toda resolución ilegal en el procedimiento de contratación pública constituye prevaricación". Según Oña, durante su gestión usó procedimientos como el reconocimiento extrajudicial de crédito en contrataciones, pero son "irregularidades administrativas" no contrarias a la ley "y a veces ocurren porque no se tiene más remedio".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Fuengirola, José Miguel López, dijo que, "aunque se archive la causa penal, el auto pone de manifiesto que existen irregularidades administrativas manifiestas en los procesos de contratación".