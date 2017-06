La Audiencia confirma que sólo habrá un juicio para cada imputado en la "pieza política" de los ERE

Un solo juicio para cada uno de los 22 ex altos cargos imputados en el denominado “procedimiento específico” de los ERE. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dictado un nuevo auto en el que confirma su criterio de que los ex altos cargos no podrán ser sometidos a más de un juicio y así ha decidido apartar al ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete de la investigación abierta por una ayuda concedida a la Universidad de Sevilla.

En el nuevo auto, el tribunal reproduce los argumentos que ya esgrimió en otra resolución del pasado 4 de mayo, en la que dejó fuera al mismo ex alto cargo de la ayuda concedida a la empresa Bética Industrial por cuanto los magistrados señalan que “ninguna razón se aprecia ni se nos alega (sólo el fiscal ha formulado alegaciones) para que no se resuelva de la misma manera” por cuanto los hechos son similares salvo que la ayuda se concede a una entidad distinta.

Para los jueces, tiene razón la defensa del ex alto cargo, que ejerce el abogado Juan Carlos Alférez, cuando “se queja de que los hechos objeto de estas últimas diligencias previas deben entenderse comprendidos en el conjunto de hechos por los que es acusado” en el procedimiento específico.

Al igual que en las anteriores ayudas, el tribunal ha acordado “dejar sin efecto” la dirección del procedimiento contra Jacinto Cañete, sin que ello impida que, en su caso, “pueda ser oído en declaración de estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos, lo que obviamente deberá hacerse en una condición que garantice que no se vea obligado a declarar en su contra en tanto sea definitivamente y en firme enjuiciado en el otro proceso”.

La Audiencia recuerda en el auto que “todos los hechos atribuidos” al ex director de Idea en la causa matriz fueron llevados a la pieza separada del “procedimiento específico”, así como que este último tuvo “un afán globalizador de sus presuntas conductas delictivas, de suerte que se le ha terminado acusando y se le va a enjuiciar por su íntegra participación en esta trama tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público”.

Y añade que se le va a enjuiciar por haber suscrito 124 convenios “pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de ellos”, siendo por ello imputado y acusado en relación con los mismos tanto por un delito continuado de prevaricación como por un delito continuado de malversación de caudales públicos, aparte del delito de asociación ilícita, basado precisamente en la presunta confabulación con otros acusados para cometer esos otros dos delitos”.