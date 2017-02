La Audiencia avala dos años después la división en piezas de la macrocausa de Invercaria

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha avalado la decisión que en junio de 2014 acordó el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para dividir en piezas la macrocausa relacionada con las ayudas concedidas por la sociedad pública andaluza de capital riesgo Invercaria, y ha resuelto que una vez “concluida la instrucción de cada pieza de investigación penal abierta a los proyectos financiados por Invercaria, con indicios de comisión de hechos punibles imputables a persona o personas determinadas, deberá procederse al enjuiciamiento de cada una de tales piezas”.

En un auto dictado más de dos años después de que la división fuese recurrida por las defensas de los investigados, la Audiencia ha confirmado íntegramente la resolución del juzgado del 18 de junio de 2014 y ha desestimado los recursos que consideraban que la causa era inescindible y sólo debería haber un único enjuiciamiento.

En este momento, de las 11 piezas separadas de la causa de Invercaria, siete de ellas han sido transformadas en diligencias previas -entre las que están Ferias Virtuales de Andalucía (FIVA) y Juana Martín Diseño S.L.-, y otras cuatro están pendientes de incoación de diligencias, entre la que destaca la correspondiente al área de personal de Invercaria.

Las defensas habían alegado el riesgo de que se produjeran sentencias contradictorias al dividir la macrocausa en piezas, así como la “exacerbación de la penalidad que en su día pudiera imponerse, de hacerse los enjuiciamiento separados, habida cuenta la existencia de continuidad delictiva; la reiteración de pruebas en uno y otro procesos; las distintas posiciones de los implicados, que en unos casos declararían como acusados y pudieran concurrir en calidad de testigos en otras causas, y la inexistencia de reglas que puedan corregir el efecto de varias condenas”.

Dice la Audiencia de Sevilla que sobre tales objeciones de contenido procesal y sustancial ya se han pronunciado tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, en el sentido de “estimar adecuado y conforme a derecho la formación, para instrucción y enjuiciamiento, de piezas separadas, ello con el designio de simplificar y activar los procedimientos penales”.

La jurisprudencia que recoge el auto de la Audiencia señala, por ejemplo, que el “juicio paralelo” que se derivaría de un enjuiciamiento fragmentado “no afecta a la legalidad de la sentencia” y añade que el riesgo de que una sentencia condenatoria pueda influir en la siguiente “no es un criterio determinante y absoluto”, porque hay “mecanismos para sortearlo” y el enjuciamiento por separado cuenta con “paliativos y correctivos” en la fase de ejecución: el artículo 988 de la ley de enjuiciamiento criminal, así como las “limitaciones penológicas que este tribunal ha previsto cuando distintas figuras susceptibles de ser incardinadas en un único delito continuado se han juzgado separadamente”.

La Audiencia cita igualmente otro auto de la Sección Séptima de la misma Audiencia de Sevilla, que avaló la división de la macrocausa de los ERE.

De esta forma, los magistrados de la Sección Tercera concluyen que este tribunal “tras examinar las amplias alegaciones de todos los recurrentes, no advierte ni encuentra argumentos propios y específicos, -además de los genéricos ya invocados por todas las partes recurrentes de sentencias contradictorias, multiplicación de juicio orales, reiteración de práctica de las pruebas, perjuicio en la penalidad que pudiera imponerse etc., que ya tienen respuesta en la amplia doctrina jurisprudencia de que nos hemos hecho eco- , que tengan entidad suasoria para estimar improcedente la formación de piezas separadas acordada por el juez de la instancia”, a lo que agrega que “en general el principio de mantener la unidad de la instrucción debe igualmente tener su propio límite cuando materialmente se desborda originando ya desde su inicio complejidades que se pueden evitar y dimensiones subjetivas y objetivas del futuro enjuiciamiento no sostenibles, con evidente descompensación de las fases procesales que al final lo es en detrimento del propio juicio oral”.