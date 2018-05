La Audiencia excluye a Fernández de otra pieza de los ERE

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la exclusión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá de tres piezas separadas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que en su día acordó la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Barberá y Fernández están siendo juzgados dentro de la llamada pieza política, en la que también están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros ex altos cargos de la administración regional.

La Audiencia desestima así los recursos presentados por la Fiscalía y la Junta contra los autos de exclusión de la juez instructora. En concreto, la Audiencia confirma en tres autos, dos de ellos con fecha de 2 de mayo y otro del 9 del mismo mes, a los que tuvo acceso Europa Press, la exclusión de Barberá en la pieza que investiga las ayudas, por valor de ocho millones de euros, concedidas a empresas de la Faja Pirítica por la Dirección General de Trabajo de la Junta en el año 2004 y en la pieza sobre la ayuda de 18.000 euros otorgada al Ayuntamiento de La Barca de la Florida (Cádiz) para la IV edición de la muestra de productos locales y artesanales de dicha localidad en 2004. Por su parte, confirma la exclusión de Fernández en la pieza separada que investiga las ayudas dadas a Santana.

El tribunal estima que los recursos no pueden prosperar porque la decisión adoptada por la juez instructora se justifica en el criterio de que una persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos. En este sentido, recuerda que la pieza politica "tuvo un afán globalizador de las presuntas conductas delictivas de los encausados" por lo que se les va a enjuiciar "por su integra participación en esa trama".