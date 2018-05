La Audiencia reduce en 1,2 millones la fianza a Laura Gómiz en Invercaria

La Audiencia de Sevilla ha reducido de 1.757.681,24 euros a 478.894 euros la fianza impuesta por el juzgado a la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, en relación con la pieza en la que se investigan las ayudas para la puesta en marcha de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), un proyecto fallido que pretendía integrar a 50.00 empresas y que consistía en la creación de un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas.

En un auto que tiene fecha del 11 de mayo, la Sección Tercera de la Audiencia ha estimado el recurso presentado por la defensa de Laura Gómiz, que ejerce el letrado Adolfo Cuéllar, y ha decidido rebajar de manera importante la fianza de responsabilidad civil que le impuso el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el auto de apertura de juicio oral, en junio de 2017.

La defensa había alegado que, dado que IDEA no acusa a la ex presidenta de Invercaria, como dicha agencia pública es la "única perjudicada" por el delito que se investiga y que en su día se reservó la acción civil que pudiera corresponderle contra aquellos a quienes no acusó para ejercitarla separadamente una vez recaiga la sentencia firme, "no procedería exigirle fianza para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias".

El tribunal recuerda en el auto que sobre esta cuestión ya se pronunció en el caso de otro investigado, el ex director de Administración y Finanzas de IDEA Juan Vela Quiroga. La Audiencia señala que la acusación popular no está legitimado en nuestro ordenamiento jurídico para el ejercicio de pretensión alguna que no sea la penal, "es decir, no puede convertirse en actor civil, se haya o no personado en el proceso penal el perjudicado".

Así, el tribunal destaca que a lo largo del procedimiento quien ha figurado como perjudicada ha sido la agencia IDEA y que "en momento alguno consta que se haya tenido a Invercaria como perjudicada formalmente, haciéndole el correspondiente ofrecimiento de acciones", y también subraya que IDEA, personada como acusación particular ha manifestado que no renuncia al ejercicio de acciones civiles y que se reserva expresamente dichas acciones para ejercerlas ante la jurisdicción competente "una vez recaiga sentencia firme en el proceso penal, si a ello hubiere lugar".

Por todo ello y aplicando a Laura Gómiz el mismo criterio que a Vela Quiroga, la Audiencia explica que como el Ministerio Fiscal exige a la ex presidenta de Invercaria una indemnización de 359.171 euros en concepto de responsabilidad civil habrá de ser reducida la eventual fianza a dicha cuantía, a la que se suma el tercio legal y queda en 478.894 euros, aunque aclara que esa fianza "sólo será exigible en caso de que Invercaria, previo ofrecimiento de acciones por parte del juzgado instructor, manifieste su intención de reclamar en este procedimiento y no renuncie al ejercicio de la acción civil o no se la reserva para su ejercicio separado; ello sin perjuicio de que, en caso de renuncia o reserva, se mantenga la exigibilidad de una suma para el aseguramiento de la costas procesales".