La Audiencia exculpa al ex viceconsejero Gonzalo Suárez en la pieza política de los ERE

La Audiencia de Sevilla ha exculpado de la causa del procedimiento específico de los ERE fraudulentos al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín, que fue procesado junto a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se trata del primer recurso de uno de los investigados que estima la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que reduce de esta forma el banquillo del primer juicio de los ERE, que estará compuesto por 25 imputados y no los 26 que inicialmente fijó el juez de refuerzo Álvaro Martín en su auto del 31 de mayo de 2016. El tribunal considera que no hay “indicios sólidos para entender que hubiera podido participar en la creación y mantenimiento del procedimiento específico por el que se implantó esa urdimbre jurídica”.

La decisión de la Audiencia se produce en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones particulares que ejercen el PP y el sindicato Manos Limpias, que habían solicitado la confirmación del procesamiento.

El tribunal recuerda que Gonzalo Suárez Martín fue viceconsejero de Innovación entre mayo de 2004 y marzo de 2005, y también vicepresidente de la agencia Idea en ese mismo periodo, y lo hace porque, según explican los magistrados en un auto, durante su mandato “no se aprobó ni una sola modificación presupuestaria relativa a las transferencias de financiación” de la Consejería de Empleo.

A Gonzalo Suárez también se le imputaba que conocía los proyectos de decreto para la regularización del procedimiento de ayudas y subvenciones por su participación en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “consejillos”, pero examinadas todas las actas de los consejillos en los que participó “tan sólo consta que se propusieron dos proyectos de decreto referentes a la Consejería de Empleo y de Innovación, que se referían a la modificación parcial de los trabajadores de ambas consejerías respectivamente”.

También se le imputa por su participación en las reuniones del consejo rector de IFA/IDEA, del que era vicepresidente, en las que se aprobaron “los pagos procedentes de la Dirección General de Trabajo que eludía la normativa relativa a las subvenciones a empresas privadas con una absoluta y patente irregularidad en el procedimiento de concesión”, y el tribunal señala que aunque “es cierto” que este imputado asumió las ayudas que “concedía directamente” el director general de Trabajo, “no consta que el señor Suárez hubiera tenido conocimiento de que estaba participando en el desarrollo y mantenimiento del denominado procedimiento específico, puesto que a la fecha de los hechos que se le imputan aún no se había emitido el informe de la Intervención General de la Junta (IGJA) de 25 de julio de 2005, y no se ha practicado diligencia de prueba de la que se desprenda tal conocimiento”.

Así, la Audiencia estima que en este caso “no se puede predicar que concurran indicios sólidos para entender que el apelante hubiera podido participar en la creación y mantenimiento del procedimiento específico por el que se implantó esa urdimbre jurídica”.

Cuestión distinta es, prosigue la Audiencia, que “puedan apreciarse otras responsabilidades penales en la concreta decisión de concesión de ayudas con fondos de la Junta a empresas inmersas en procesos de reestructuración empresarial mediante Expedientes de Regulación de Empleo, así como otras ayudas directas a otras empresas que están siendo objeto de investigación en varias piezas de la causa matriz, para el caso de que en la investigación concreta a dichas empresas se desprenda responsabilidad penal atribuible al apelante”.

En otros autos, la Audiencia ha confirmado el procesamiento del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Morán, y del ex viceconsejero y consejero de Economía y Hacienda José Salgueiro Carmona.

Barberá fue viceconsejero entre 2004 y 2010, y está procesado por delitos continuados de prevaricación y malversación. Dice el juez que el recurso de este imputado no discute que las transferencias de financiación fueran utilizadas “contra legem” para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con vulneración de la normativa que regulaba las subvenciones; lo que sostiene es que “no tuvo conocimiento de esa utilización perversa de las transferencias de financiación”.

El tribunal recuerda que durante su mandato se aprobaron ocho modificaciones presupuestarias por importe superior a 30 millones, tras la oportuna aprobación de la Comisión General de Viceconsejeros, los consejillos, y señala que Barberá “tenía conocimiento del informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003, realizado el 25 de julio de 2005, emitido por el Interventor General de la Junta”, algo que declararon varios coimputados, entre ellos la ex asesora de Empleo María José Rofa.

Y en cuanto al delito de malversación, Barberá en el seno del consejo rector de Idea aprobó durante seis años convenios de ayudas a empresas privadas, “lo que permitía ese lucro ilícito de empresas privadas por la obtención de fondos públicos a través de las transferencias de financiación”.

En el caso del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los jueces recuerdan que durante su mandato (entre marzo de 2005 y marzo de 2010) también se aprobaron modificaciones presupuestarias que afectaban a la consejería de Empleo por importe superior a 30 millones, y también formaba parte de los consejillos, y “tenía conocimiento” del informe definitivo de la Intervención General relativo al ejercicio 2003, por lo que considera que aparecen los elementos del delito de prevaricación y también de malversación, por cuanto “en el seno del Consejo Rector de Idea aprobó durante seis años convenios de ayudas a empresa privadas, así como participó en la elaboración del anteproyecto de sus presupuestos con conocimiento de una ilegalidad grosera, lo que permitía ese lucho ilícito de empresas privadas por la obtención de fondos públicos a través de las transferencias de financiación”.

En cuanto a José Salgueiro, que fue viceconsejero de Economía entre 1990 y febrero de 2004, y consejero de Economía entre febrero y abril de 2004, el tribunal señala que aunque es cierto que “no conoció” el informe definitivo de la Intervención, “este dato por sí solo no se puede concluir que procede sobreseer la causa respecto al mismo” y además consideran que hay “indicios suficientes” para imputarle los hechos.

De otro lado, la Audiencia ha confirmado la exculpación en la causa del ex viceconsejero de Economía José de Haro Bailón, cuyo sobreseimiento había sido recurrido por la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias, mientras que la Fiscalía Anticorrupción pidió la confirmación del auto de archivo en su caso.