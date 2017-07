Aval judicial a los arrestos en la operación Nazarí de Granada

La Audiencia Provincial ha rechazado declarar la nulidad de las detenciones realizadas el pasado 13 de abril en el marco de la operación Nazarí, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto y otros funcionarios investigados. El escueto auto de la Sección Segunda de la Audiencia no entra al detalle ni se pronuncia sobre la justificación y la legalidad de los arrestos -como sí hizo la juez del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez, en el auto objeto de recurso-, sino que se limita a establecer la improcedencia de que la autoridad judicial declare la nulidad de unos actos que no fueron procesales, como argumentan en su recurso los propios investigados.

Según consta en el auto, la parte recurrente propone la nulidad de un acto "que no es propiamente ni judicial ni procesal, su ejecución no emana de la autoridad judicial, ni se concreta en una actuación procesal pues, tal y como repite el escrito de impugnación, la detención fue un acto puramente policial sin que el auto de 12 de abril de 2016 autorizara, ni directa ni indirectamente, la detención de los investigados". Partiendo de este argumento, la Audiencia determina que la petición de impugnación se cae por su propio peso. "Resulta improcedente declarar la nulidad de un acto que por quien lo acuerda, por quien lo ejecuta y en el ámbito en el que se produce, no forma parte de una decisión judicial".

De hecho, la Audiencia asegura que toda la "extensa teoría general" de la magistrada del caso Nazarí "resulta innecesaria", ya que a su juicio lo que proponen los recurrentes no es la nulidad de un acto procesal, "sino la nulidad de un acto policial y, por tanto, de naturaleza administrativa". El auto indica que cualquier exceso, irregularidad o defecto de las detenciones, por tanto, "no tienen cabida en el ámbito del procedimiento" judicial.