"Aviadrón sería pionera en desplegar drones publicitarios en la costa"

El gran auge de la tecnología dron permite a día de hoy suplantar un gran número de trabajos y actividades que tradicionalmente se realizan a través de aviones, entre ellas, la publicidad aérea en la costa. La principal ventaja empresarial de esta alternativa es la posibilidad de reducir los costes en sus estrategias de márketing y de difunsión de la marca.

La idea de Aviadrón, una de las cuatro iniciativas que quedaron finalistas de la pasada edición de Innovation Talks 8x8, es convertirse en la primera empresa en España que obtenga los permisos necesarios para poder operar con drones en la comercialización de publicidad aérea en la costa. Concretamente, Aviadrón apuesta por la difusión publicitaria mediante el arrastre de pancartas, del mismo modo que lo hacen los aviones ultraligeros.

"La tecnología drone hace posible que la publicidad aérea sea más económica y accesible"

Juan Godoy es el impulsor de esta iniciativa que en estos momentos se haya en vías de constitución y de búsqueda de medios de financiación que otorguen viabilidad a la empresa. Pero, ¿cómo se origina la idea? Según nos cuenta Godoy, "las grandes posibilidades de desarrollo de la tecnología dron me fascinaron desde que comencé a tener noticia de ellos. Esto me motivó a realizar y superar recientemente el examen teórico de Avión Ultraligero de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que me capacita para pilotar cualquier dron con independencia de su peso".

A día de hoy, pues, Juan Godoy posee la habilitación necesaria para el pilotaje de cualquiera de estos ingenios aéreos, dotación clave para la empresa que pretende crear. "La tecnología actual permitiría conseguir la construcción de un dron con al menos 60 minutos de autonomía en vuelo por cada batería y con un radio de alcance de unos siete kilómetros", explica Godoy.

En la actualidad, y desde hace más de doce años, este emprendedor desarrolla su actividad profesional en el mundo del urbanismo y la promoción, siendo la cabeza visible en la provincia de Huelva de una gran empresa promotora inmobiliaria.

Sin embargo, sus ganas de aprender junto a su formación jurídica y experiencia profesional son un incentivo y "para poder poner en marcha y desarrollar esta empresa innovadora con grandes posibilidades de éxito", asegura este emprendedor.