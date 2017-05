Banderas abandona un proyecto cultural en Málaga por el "trato humillante"

La decisión de Antonio Banderas, José Seguí y la empresa Starlite de renunciar a ejecutar la operación de transformación de la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria, en pleno corazón de Málaga, sume de nuevo en un escenario de total incertidumbre el futuro de este privilegiado espacio de la ciudad. El Ayuntamiento daba por segura su participación en el concurso de adjudicación de la parcela para la construcción del inmueble y su explotación comercial.

El alcalde, Francisco de la Torre, habló con el actor. "Le he trasladado el mensaje de que lo reconsidere y lo vea. Entiendo ese dolor y ese distanciamiento, será difícil que cambie su postura, pero lo intentaremos", dijo el regidor, quien lamentó que la marcha de Banderas "no es una buena noticia porque es un buen proyecto". La situación, reconoció De la Torre, "obliga a una reflexión" para ver cómo reconducir el proyecto, aunque señaló que habrá que continuar adelante con el proceso.

Esa situación es si cabe más grave si se tiene en cuenta que la herida que hoy representa esta edificación para el centro se extiende, al menos, desde finales del año 2010, cuando el Ayuntamiento se hizo con la propiedad de la manzana tras abonar unos 21 millones de euros. El alcalde aspiró a crear en el lugar un gran espacio cultural, bautizado como Museo de Museos. Pero la decisión de Banderas echa por tierra las esperanzas de De la Torre, más aún después de que el actor confirmase que acudiría al concurso empresarial.

El director de El camino de los ingleses lamentó en una carta publicada en Sur que el ambiente existente no era "el adecuado para seguir compitiendo por la concesión. Los coros de voces que comenzaron a alzarse contra nuestro proyecto, dentro y fuera de los ambientes políticos locales, que además no se detenían en la crítica al mismo, sino que se extendían a la sorna, el cachondeo y por qué no decirlo, la mala leche, me hicieron comenzar a reflexionar sobre si realmente valía la pena arriesgar tanto, enfangarse tanto, y exponerse tanto", dice, denunciando incluso "trato humillante".

"Había que salir de ahí y buscar un mejor lugar en el que depositar todas las energías positivas que deseábamos para este desafío, un mejor sitio en el que sudar por ofrecer nuestras ideas a Málaga, un rincón en el que no huela a corralón y podamos construir algo interesante", se quejó Banderas, para sentenciar: "No quiero convertirme en un nuevo Moneo en mi propia casa".

En el transfondo de la polémica está el futuro del inmueble, principalmente cultural. Pero en los documentos de la propuesta de Banderas, más de la mitad de la superficie planteada era de uso comercial, incluyendo 23 establecimientos, la mayoría del sector de la hostelería.