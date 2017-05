Bendodo afronta el congreso del PP de Málaga sin fisuras y con el reto de 2019

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, será reelegido mañana en el cargo en el XII congreso provincial de la formación popular, que se inicia hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. En la cita participarán 1.150 compromisarios de los que 920 han sido elegidos por los afiliados. Bendodo afrontará su tercer mandato en medio de una unidad incostestable al contar con el apoyo del 98% de los afiliados.

Al no existir un debate interno, como sucede en otras provincias andaluzas como Sevilla y Jaén, los populares malagueños ya tienen puesta su mirada en las próximas elecciones de 2019. "Ahora el reto es ganar y gobernar. Se ha demostrado que en algunos casos ganamos y no gobernamos porque se unen el resto de partidos que pierden y es es lo que vamos a intentar combatir: ganar de forma suficiente para no tener que depender de otros partidos", asegura el también presidente de la Diputación de Málaga y portavoz del PP-A.

La calma con la que la formación afronta el congreso en Málaga contrasta con los enfrentamientos que se están produciendo en otras provincias. Pese a ello, Bendodo manda un mensaje de unidad. "No vale decir que como hay una sola candidatura no hay democracia interna y que como hay dos hay crisis. Igual de legítimo es que haya una candidatura, dos o tres. De todos los procesos se sacan conclusiones positivas para el partido. En mi caso, al haber una candidatura sola, nos podremos centrar en las propuestas que vamos a hacer para la provincia".

El presidente de los populares malagueños rechaza que los enfrentamientos que se están produciendo en otras provincias erosionen el liderazgo del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla. "Él quedó perfectamente ratiticado en el congreso regional del partido con el 97% de los votos de los compromisarios. El debate no es ése, el debate es la elección de las direcciones provinciales de en otras provincias, no en la regional".

El congreso contará hoy con un acto central, previsto a las 18:30, en el que se reivindicará y pondrán en valor los 22 años de gobierno del PP en Málaga capital con la ex alcaldesa Celia Villalobos y el actual regidor, Francisco de la Torre, como protagonistas.

Mañana tras el informe de la Ejecutiva provincial saliente a cargo de la secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid, que pasará a ser vicepresidenta; Elías Bendodo presentará su programa para ir posteriormente a la votación y a las 12:30 será la clausura del congreso, a cargo de Moreno Bonilla.