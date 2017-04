Bendodo hace un llamamiento a la "responsabilidad"

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, hizo un "llamamiento a la responsabilidad y el consenso" ante la cercanía de los congresos provinciales y destacó que "un liderazgo fuerte no se construye al margen de la unidad". A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Bendodo insistió en que la unidad es "fundamental" en estas citas y que no es "incompatible" con que haya más de una candidatura. En su opinión, "es igual que bueno que haya una lista que dos o tres".

"Nuestro partido no es monolítico, sino que se permite que cualquier afiliado exprese su opinión y presente su candidatura", afirmó el dirigente popular, quien consideró "sano" que distintas listas confronten sus proyectos para liderar el partido. Así, tras subrayar que en el PP-A "no existen dogmas de fe" y que desde la dirección andaluza "no se van a imponer nombres, candidaturas ni estrategias", Bendodo dijo que el partido tiene "miles" de militantes "y no todos pensamos igual, cada uno piensa de forma diferente".

"Ésa es la riqueza de este partido, la diversidad de opinión", reiteró el portavoz regional del partido, quien, no obstante, explicó que desde la dirección andaluza se va a trabajar por la unidad "en la medida de la posible porque queremos un partido lo más fuerte posible en cada provincia".

Preguntado sobre el hecho de que en Córdoba aún no hubiera surgido ninguna candidatura, el portavoz regional de los populares afirmó que en su partido son "absolutamente respetuosos" con los plazos y recordó que la Junta Directiva del PP de Córdoba fijó ayer la fecha del Congreso. Una vez convocado oficialmente, se podrán presentar las candidaturas y cualquier afiliado que cuente con 90 avales podrá dar el paso adelante.