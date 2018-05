"Beprevent pone la tecnología al servicio de los mayores"

La calidad de vida de nuestros mayores está en el centro de la diana de Beprevent, empresa que ha creado un dispositivo de monitorización de las rutinas diarias de personas mayores con objeto de favorecer su autonomía. Esta idea recibió el pasado año el galardón, en la categoría de Información, de Innovation Talks 8x8.

El impulsor de Beprevent es Rafael Serrano, psicólogo con más de dos décadas de experiencia en el campo de la gerontología, algo que le hizo ir detectando necesidades a las que quiso dar respuesta. Además, cuando tuvo frente a frente la vejez de su padre buscó una solución tecnológica definitiva para quienes llegan a edad avanzada queriendo vivir de manera independiente. Para ello, se rodeó de un equipo compuesto por tres socios más: Antonio Ángel Moyano, Francisco Fernández y Sebastián Sánchez. Además, establecieron importantes acuerdos con empresas que le proporcionan apoyo en diferentes áreas.

Tal y como dice Rafael Serrano, "Beprevent no surge de la tecnología para dar respuesta a las personas, sino que recorre el camino inverso al que habitualmente estamos acostumbrados a ver en las startups".

"El sistema Beprevent permite tener una información constante de la persona mayor"

Conocedores de la problemática existente y de la solución buscada por las personas mayores, Rafael Serrano y su equipo se apoyaron en la tecnología para encontrar la respuesta que estaban buscando. "La tecnología es maravillosa y te permite resolverlo a casi todo. Pero hay una premisa que se debe tener en cuenta, y es que los desarrollos tecnológicos si no parten de las necesidades de las personas y se orientan a éstas no tienen sentido. Cuántas veces nos ha llegado información de una nueva solución basada en tecnología puntera que luego no se ha visto asentada en el mercado", lamenta el CEO de Beprevent.

Conectando a personas. Beprevent, a través de esta innovación en los sistemas de gestión de la información, nos permite fortalecer el vínculo entre la personas, llevando importante información de manera continuada desde la persona mayor a todo su círculo de atención. Por esta razón, se ha revelado como una excelente herramienta de trabajo para los profesionales que atienden en domicilio, ya que les permite que sus cuidados vayan más allá de su mera presencia en el domicilio del usuario, al tiempo que hace visible su labor para la familia.

Recién salidos al mercado, la empresa cordobesa acaba de finalizar la primera producción plenamente comercial con unos resultados "excepcionales". "Hemos conseguido vender el 100% de la producción", asegura Serrano. Ahora, toca asentar "lo que ya es un sueño para el emprendedor". "El siguiente paso es comenzar a optimizar todos nuestros procesos, desde dentro, para convertirnos en una empresa solvente y robusta con una presencia seria en el mercado", explica Serrano, quien confía en que el futuro les marcará nuevos retos a conseguir: "Acceder a otros países y expandirnos o dirigirnos a otros sectores de la población (discapacidad, infancia, salud mental, etcétera) serán los umbrales que tendremos que alcanzar en el tiempo".

El empuje del reconocimiento. Emprender no es tarea fácil.Por eso nacen las iniciativas como Innovation Talks 8x8, para servir de aliciente a un proceso ya de por sí complicado como es el de implementar una idea y crear en torno a ella una empresa.

Para Rafael Serrano, este tipo de iniciativas suponen "una magnífica oportunidad para dar a conocer un producto" y ganar visibilidad en un mercado en el que la competencia es enorme y donde es necesario realizar un enorme esfuerzo económico para ganar en visibilidad. Además, según Serrano, "proyectos como Innovation Talks son muy importantes tanto para las jóvenes empresas que empiezan con una buena idea, como para la sociedad que se va a beneficiar de ellas y de su capacidad de generar empleo y riqueza". En este contexto, el equipo de Beprevent recuerda también el apoyo recibido desde otras entidades en su camino hacia la comercialización del sistema. "Nuestra participación en el Programa Minerva fue fundamental para poder terminar de cerrar nuestro producto y configurarnos como una empresa real", comenta Serrano.

En este escenario, el CEO de Beprevent defiende que quienes cuenten con una idea válida con salida en el mercado intenten ponerla en marcha. "A pesar del enorme sacrificio que supone emprender a todos los niveles (profesional, económico, familiar o de proyecto vital), las recompensas recibidas son indudablemente mayores. En mi caso además, Beprevent se orienta hacia las personas de edad avanzada, por lo que tiene un componente de satisfacción aún mayor. No sólo se trata de crear una empresa, sino también de influir positivamente en la vida de los demás, y eso es uno de nuestros más grandes logros".