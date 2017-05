Bódalo disfruta de su primer permiso tras un año en la cárcel

El ex concejal de Jaén en Común y dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Andrés Bódalo disfruta desde ayer de un permiso penitenciario de tres días tras más de un año en la cárcel de Jaén II, a cuyas puertas acudieron unas doscientas personas para recibirlo, entre ellas el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero. Bódalo, condenado a tres años y medio de cárcel por agredir en el 2012 a un concejal socialista de Jódar (Jaén) durante una protesta del SAT, salió poco antes de las 17:30 entre gritos de familiares, amigos y simpatizantes del SAT, de "Andrés, libertad" y "Andrés amigo, el pueblo está contigo".

A su salida, Bódalo repitió en varias ocasiones que él no es un hombre violento, algo que aseguró que se puede comprobar por su trayectoria dentro del SAT. "Nuestro ADN no es violento", insistió para después añadir que "nos tienen que dar las gracias por los esfuerzos que hemos hecho", "señalando a los culpables", porque "esto no es una crisis, es una estafa a los trabajadores" y "es el momento de que la ciudadanía sea valiente". Bódalo señaló que el tiempo en la cárcel le ha servido para reflexionar e insistió en que durante este permiso quiere estar con su familia.

Cañamero, por su parte, recordó que desde que se pidió el indulto de Bódalo al Gobierno, se han concedido dieciocho, mientras él está en la cárcel por luchar por los trabajadores. Además, a finales de enero, la Audiencia Provincial de Jaén rechazó concederle el tercer grado y en marzo la Junta de Tratamiento le negó un permiso penitenciario que, según el procedimiento habitual, se concede antes de dar el tercer grado.