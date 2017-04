Bolaños archiva el caso ERE contra un ex viceconsejero de Innovación de la Junta

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha archivado la causa abierta contra el ex viceconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Gonzalo Suárez Martín. En un auto fechado el día 30 de marzo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla toma esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya exculpado al exviceconsejero de la pieza política de los ERE.

La juez argumenta que los hechos por los que fue investigado en la pieza política de los ERE "son los mismos" que se indagan en la causa matriz relativos a su condición de viceconsejero de Innovación desde el 8 de mayo de 2004 hasta el 19 de marzo de 2005. "Habiéndose sobreseído respecto a dicho interviniente" en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas, "y no apreciándose en las presentes diligencias previas hechos diferentes imputables" a Gonzalo Suárez, la magistrada acuerda el sobreseimiento y archivo. Asimismo, considera que el archivo "deberá conllevar necesariamente el archivo de la pieza de responsabilidad civil y situación personal, así como la cancelación de las medidas cautelares acordadas en las mismas".

La Audiencia Provincial de Sevilla archivó el pasado 15 de marzo la causa contra el ex viceconsejero de Innovación, que fue procesado en la pieza política de los ERE junto a otros 25 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y para el que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

En un auto, la sección séptima estimó así el recurso del acusado contra la resolución en la que el juez Álvaro Martín le procesó al entender que "no consta que hubiera tenido conocimiento de que estaba participando en el desarrollo y mantenimiento del denominado" procedimiento específico. La Audiencia recuerda que el primer hecho que le imputó el juez fue "haber informado en las reuniones de los viceconsejeros (a partir de ahora consejillos) de las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L".

"Aparte de que las modificaciones presupuestarias eran informadas por el viceconsejero de Empleo, es de destacar que durante el mandato" de Gonzalo Suárez "no se aprobó ni una sola modificación presupuestaria relativa a las transferencias de financiación de dicha Consejería, como se puede observar en el auto recurrido", argumenta el tribunal.