Bolaños y la Fiscalía acusan al PP de buscar una "investigación prospectiva" en la causa de los cursos de formación

Nuevo y duro reproche de la juez María Núñez Bolaños y de la Fiscalía Anticorrupción a la actuación que ejerce la acusación del PP en las macrocausas. La instructora de la causa de los cursos de formación ha rechazado la petición del PP de ampliar la investigación relacionada con el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda a la totalidad de los 105 millones que se concedieron en ayudas para la formación y la contratación de los ex trabajadores de Delphi, al entender que los populares pretenden abrir una “investigación prospectiva partiendo de interpretaciones parciales y sin que consten hechos indiciarios que legitimen dicha actividad investigadora”.

Bolaños se apoya además a la hora de hacer esta valoración en el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción impugnando la petición del PP, y en la que el fiscal Fernando Soto señala que las afirmaciones que realiza el letrado del PP “son parciales y recogen solamente un fragmento seleccionado de la declaración del perito”, al tiempo que señala que no procede a investigar a las otras entidades porque “ningún dato indiciario constitutivo de delito se ha aportado en esta causa y dimana del informe” del perito, el inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu.

El fiscal coincide en que entrar a buscar en la misma, “sin más apoyo que éste, supondría una actividad prospectiva en búsqueda de datos que no estaría legitimada por una actividad previa indiciaria” y es más, añade Anticorrupción, que el PP “olvida o desconoce que algunas de estas entidades están siendo investigadas en otros procedimientos, algunos en este juzgado, y otros en otros de Sevilla”.

Tras este escrito de la Fiscalía, Bolaños concluye que la acusación popular lo que pretende es “volver al inicio, volver a iniciar una investigación prospectiva que, por el contrario a lo interesado, entendemos, como señala la Audiencia de Sevilla, debe evitarse una inquisitio generalis que es a lo que nos llevaría la ampliación solicitada por el PP”.

Para la juez, esta pretensión ya fue resuelta en un auto dictado el 21 de diciembre de 2015, en el que, precisamente, se dividió la causa de la formación, “evitando acumulaciones artificiosas y que, lejos de arrojar resultados prácticos, lo que hacen es enmarañar y dilatar actuaciones”.

Bolaños reitera el contenido de aquel auto e insiste en que la “apertura de investigaciones prospectivas y macrocausas que pretende el Partido Popular no llevan sino a procesos complejos, que se dilatan en el tiempo para finalmente resultar ineficaces e inútiles en la consecución de una justicia ágil y efectiva, que es el único objetivo que debe presidir la actuación del Ministerio Público, de los jueces o de los tribunales”.

Tras la petición del PP de ampliar la investigación a los 105 millones de ayudas concedidas a los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi, la defensa del ex consejero Ángel Ojeda planteó a la instructora que archive la causa contra las cinco asociaciones vinculadas al empresario por cuanto el juzgado "no apreció indicios para investigar el resto" de ayudas al inicio de la instrucción, por lo que Ojeda denuncia que resulta incomprensible que con los mismos y exactos indicios presuntos de criminalidad a juicio del órgano instructor -que la defensa niega rotundamente- se investigue a unas entidades y a otras no.

El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a Ángel Ojeda, argumentó, en un escrito remitido al juzgado, que el ex consejero tiene “la terrible sensación de estar siendo objeto de una clara discriminación por la única y exclusiva notoriedad mediática que desafortunadamente llegó a alcanzar, con una vulneración del derecho fundamental a la igualdad de trato que desde el inicio de la instrucción ha venido manifestando".

Ojeda no pretende que el resto de entidades que recibieron ayudas del plan Delphi sean investigadas, sino postular que "si el juzgado no apreció indicios para investigar al resto, debe de manera inmediata sobreseer y archivar para las cinco asociaciones investigadas", porque aunque no comparte el informe realizado por el inspector de Trabajo y Seguridad Social Carlos Uruburu, sí que coincide en que este "inspector especial ad hoc nombrado mediante puesto de libre designación por el Ministerio de Trabajo realizó un informe específico para todas y cada una de las entidades del plan Delphi" y apreció en "todas las mismas presuntas irregularidades [que la defensa tampoco comparte] y en todos sus informes ofrece los mismos y exactos indicios que sirvieron a la anterior instructora como presupuesto habilitante con el que crear las presentes diligencias previas", aunque a juicio de la defensa se trata de una conclusión errónea porque no hay "el menor indicio ni para las cinco asociaciones ni para nadie".

Ojeda también reiteró que sus cinco asociaciones se limitaron a "cumplir fielmente con el contenido de las resoluciones de subvenciones excepcionales", algo que "consta acreditado en autos", por lo que anunció que en breve solicitará el "sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones".

La petición de ampliar la investigación por parte del Partido Popular se produjo tras la declaración en el juzgado del inspector Carlos Uruburu, quien reconoció que el problema de las ayudas investigadas se da en todas las que se concedieron tras el cierre de la factoría de Delphi, porque según el perito, el problema es muy parecido y "el origen de todo es el mismo".

Los abogados del Partido Popular, en un escrito presentado en el juzgado el pasado 29 de mayo, recordaban que el importe total concedido a las subvenciones a la formación y a la contratación asciende a 105.987.407,54 euros, de los cuales la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) recibió 35,9 millones en subvenciones a la formación, aunque también figuran entre los beneficiarios las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), la Fundación Forja XXI, o la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca), entre otras.

Los populares citaban las conclusiones del informe sobre Delphi de Carlos Uruburu, quien señaló que la Junta de Andalucía llevó a cabo gran parte de sus compromisos a través del mecanismo de concesión de subvenciones a la formación y a la contratación, calificadas como excepcionales y otorgadas por el procedimiento de concesión directas. El perito añadió que casi todas las subvenciones a la contratación también eran, en realidad, subvenciones a la formación, ya que "casi todos los proyectos subvencionados eran proyectos puramente formativos, aunque se disfrazaron de contratación laboral".

El inspector concluyó, igualmente, que "una vez más la Junta ha acudido a fondos públicos, incumpliendo la normativa dictada por la propia Junta, para sostener sus compromisos con los afectados al cierre de Delphi".

Y también señaló que la Junta ha destinado fondos procedentes de subvenciones estatales a objetivos distintos de los acordados en los convenios de colaboración y en las leyes de presupuestos generales del Estado", todo ello con independencia de que se le haya reclamado su reintegro, y también ha dedicado fondos de sus presupuestos a "fines diferentes de los previstos legalmente, desatendiendo las medidas para favorecer la cualificación del capital humano y su inserción laboral que perseguía el plan para la Bahía de Cádiz".