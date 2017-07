Bolaños archiva otra pieza de los ERE al considerar que los delitos han prescrito

Las prescripciones en la macrocausa de los ERE se elevan ya a 20. La juez María Núñez Bolaños, que investiga este caso, ha acordado el archivo de la pieza abierta en relación con las ayudas concedidas por importe de 90.151,81 euros a la empresa Electrificaciones Roma, en la que había cinco investigados, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos habrían prescrito al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se inició la investigación judicial.

En un auto, Bolaños señala que las ayudas a Electrificaciones Roma fueron abonadas en mayo de 2003, con cargo a la partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles, y recuerda que en marzo de 2016 ya se archivó la causa contra el socio y administrador único de esta empresa, L. R. M., al estimar que se trata de una ayuda inferior a los 450.000 euros, en la cual no se puede aplicar el subtipo agravado, acogiendo el criterio “meramente objetivo sostenido por el Ministerio Público y establecido como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de la agencia Idea exigía pasar por la ratificación/aprobación del consejo rector”.

La instructora añade que, según una resolución de la Audiencia de Sevilla, no existe otra resolución previa al auto de marzo de 2016 que “reúna la condición de autos de interposición o de dirección judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito”.

Bolaños añade, en relación con el delito de malversación de caudales público, que “no existe prueba alguna de que la subvención otorgada a esta empresa en crisis haya tenido un destino ajeno a la función pública”, al tiempo que señala que de considerarse este convenio “como uno más entre los investigados en las diligencias previas 174/11, como acto de disposición realizado por el señor Javier Guerrero de los fondos vinculados al llamado procedimiento específico, sería objeto de enjuiciamiento” en la pieza en la que están acusados los 22 ex altos cargos, atendiendo al “razonamiento” de la Audiencia en el auto del 4 de mayo pasado, donde estableció que no habrá más de un juicio para cada uno de estos 22 acusados, “debiéndose en consecuencia proceder al archivo de esta causa”.

En abril de 2016 también se acordó la extinción de la responsabilidad criminal por fallecimiento de un ex director del IFA, y en mayo de ese mismo año se sobreseyó provisionalmente la causa contra otros dos investigados, un ex secretario del consejo rector del IFA/Idea y un ex director de finanzas de la misma agencia que actuaba como “caja pagadora” de las ayudas de los ERE. En esta pieza también fue imputado el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar cuando fue citado.

El auto de Bolaños acuerda, por tanto, declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, de un lado, y el sobreseimiento y archivo de estas diligencias, de otro.

En marzo de 2016, Bolaños archivó la causa contra otros 12 imputados cuyos delitos han prescrito al haber transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas y se dirigió la causa contra ellos. Estas fueron las primeras prescripciones de delitos que afectan a 12 de los más de 270 imputados en la macrocausa –luego s produjeron otras cuatro más- y a los que se concedieron en total 1,5 millones en ayudas, cantidad por la que Bolaños incorporó a la causa a las empresas beneficiarias como responsables civiles. La decisión de la juez se produjo tras la resolución dictada por la Audiencia de Sevilla y a raíz del escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 a la juez Mercedes Alaya, que se marchó a su destino en la Audiencia sin acordar dichas prescripciones.

En ese auto, María Núñez Bolaños señalaba que la petición realizada por el Ministerio Público debe ser estimada, "atendiendo a los razonamientos" expuestos por la Audiencia en el auto de 9 de marzo de 2016, puesto que, "al igual que en los supuestos analizados por la Audiencia Provincial, en el resto de los casos cuya prescripción solicita el Ministerio Público no existen otras resoluciones, previas a la del auto de 6 de febrero de 2015 que reúnan la condición de actos de interposición o de dirección Judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito".

La magistrada coincidía con la Audiencia en que "no es sino con el auto de 6 de febrero de 2015 cuando se colma la exigencia del artículo 132 del Código Penal respecto de las personas para las cuales pide el Ministerio Público la declaración de prescripción de los delitos de prevaricación y malversación", es decir, cuando se dirige contra ellos la causa al constar unos indicios presuntamente delictivos.

En todos los supuestos solicitados, proseguía Bolaños, se trata de ayudas en cuantía inferiores a 450.000 euros, en las cuales "podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado" para estos delitos.