Bolaños archiva la causa contra dos ex cargos por las ayudas a la Sierra Norte

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha archivado la causa abierta contra dos cargos de la Consejería de Empleo investigados en la pieza separada de las ayudas concedidas al entramado empresarial de Rosendo y Sayago en la Sierra Norte.

En un auto dictado el pasado 17 de enero, la juez María Núñez Bolaños ha decidido archivar la causa contra el ex director de finanzas de la agencia IDEA Pablo Millán y contra la ex asesora de la dirección general de Trabajo María José Rofa.

En la resolución, la magistrada sostiene que "no hay indicios de la participación" de Pablo Millán en la "trama urdida para otorgar de manera sistemática ayudas al grupo de empresas de los investigados" José Enrique Rosendo, ya fallecido, y José María Sayago, ubicadas de forma mayoritaria en la Sierra Norte de Sevilla.

La juez también acuerda el sobreseimiento provisional con respecto a la ex asesora de Empleo María José Rofa, porque "aunque como señala la Junta de Andalucía consta sin duda la participación de la señora Rofa en la gestión de los pagos de determinadas ayudas, sin embargo no existen indicios de que dicha participación fuera dolosa y más allá de la mera actuación como técnico de la Dirección General de Trabajo".

La decisión de la instructora de archivar la causa contra estos dos cargos de la Junta se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce la Junta se pronunciaran sobre la petición de archivo.

La Fiscalía, en un escrito remitido en diciembre pasado al juzgado, señalaba que no se oponía al archivo de la causa contra el ex director de finanzas de IDEA Pablo Millán, una vez vista la "documentación aportada por los letrados de la Junta relativa al pago de 100.000 euros a la empresa Sodelp". Según los fiscales delegados de Anticorrupción, "a día de hoy no hay indicios de su participación, en calidad de director de finanzas de IDEA en la trama urdida para otorgar de manera sistemática ayudas al grupo de empresas" de los investigados.

El Ministerio Público tampoco se oponía al archivo respecto a María José Rofa en esta pieza separada, al estimar que no había indicios de su "dolosa participación" en la concesión sistemática de las ayudas al grupo de empresas de Rosendo y Sayago y de las "decisiones posteriores sobre los pagos pendientes".

La Junta de Andalucía, en cambio, se había opuesto al sobreseimiento de la causa contra Rofa, por cuanto señala que algunas de las ayudas a las empresas vinculadas a los empresarios de la Sierra Norte fueron "abonadas tiempo después de su concesión", cuando algunas de las empresas habían pasado ya al grupo Barbadillo, siendo así que "tales hechos podrían ser constitutivos, indiciariamente, de los delitos de prevaricación y malversación".

La pieza de la Sierra Norte fue abierta en abril de 2016 por la juez María Núñez Bolaños y se dirige en principio contra 16 personas, entre las que figuran los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, varios ex directores de Trabajo y el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, entre otros investigados.