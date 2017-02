Bolaños archiva la causa contra un ex diputado vasco por los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha archivado la causa contra el ex diputado del PSOE en el País Vasco Antonio Aso Martínez, al considerar que no existen "indicios de su participación dolosa y más allá de la mera actuación" como director de proyectos institucionales de la empresa Cenforpre. Así lo exponía la juez en un auto dictado el pasado 23 de enero y que ya ha sido recurrido por la acusación popular que ejerce el PP-A, al entender que la resolución de la magistrada carece de motivación.

El PP ha presentado un recurso directo de apelación ante la Audiencia de Sevilla, en el que critica la "tan escasa, por no decir inexistente" motivación del auto dictado por la juez Bolaños, que declara el archivo de la causa contra el ex diputado socialista vasco en una resolución que tiene una extensión de un folio y que dedica un párrafo a este investigado.

Para el PP-A, una vez analizadas las únicas causas por las que está permitido al juzgado de Instrucción acordar el sobreseimiento provisional, "ninguna de ellas da encaje al sobreseimiento acordado lo que, por sí solo, sería suficiente para estimar el presente recurso de apelación".

La acusación popular entiende además que la juez Bolaños, "contrariamente a la jurisprudencia", acuerda el sobreseimiento basándose en la inexistencia de dolo, por lo que se "extralimita ilegítimamente, con abuso de jurisdicción, en las funciones que tiene atribuidas, ejercitando aquellas que vienen atribuidas exclusivamente al órgano de enjuiciamiento", sostienen los populares, que citan varias sentencias del Tribunal Supremo y piden a la Audiencia de Sevilla que anule el auto que acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra Antonio Aso Martínez. De hecho, la juez ha citado a declarar "en calidad de testigo" al ex diputado vasco para el próximo 7 de febrero.

María Núñez Bolaños abrió en marzo de 2016 esta nueva pieza separada en la macrocausa de los ERE fraudulentos en la que figuraban como investigadas seis personas, entre ellas el ex diputado vasco Antonio Aso Martínez y el ex futbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, conocido popularmente como Pizo Gómez.

En el auto de Cenforpre, la instructora señaló que los hechos que resultan de esta pieza "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación y malversación" que se atribuye inicialmente a seis personas. Además de Pizo Gómez y el ex diputado vasco Antonio Aso, en estas diligencias figuran como imputados Miguel Errecalde Treviño, el ex director gerente de Cenforpre, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández García.