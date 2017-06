Bolaños archiva la causa a un sindicalista porque "pedir una ayuda a la Junta" no es delito

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha archivado la causa contra el que fuera presidente del comité de empresa de Calderinox Francisco Navarro Osorno, al estimar que este investigado lo único que hizo fue solicitar a la Junta una ayuda en representación de los trabajadores y eso no constituye delito alguno.

En un auto, la magistrada ha acordado archivar la causa contra el ex presidente del comité de empresa, al entender que el sindicalista, como presidente del comité de empresa, “lo único que hace es remitir la solicitud, que formula el comité de empresa, en ejecución del acuerdo de todos los trabajadores”, que pidieron a la Junta un "anticipo de 1.800 euros" para cada empleado de Calderinox hasta que le juzgado de lo Mercantil autorizase el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

A partir de ese momento, la instructora llega a la conclusión de que la conducta que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción no es delictiva. "La decisión corresponde a los trabajadores. ¿Conocían estos o el comité, o su presidente que el cauce para su concesión no era el adecuado? Realmente, de las diligencias practicadas se desprende todo lo contrario. El ciudadano cuando se dirige a cualquier Administración desconoce cuál es el trámite legal adecuado y, en su caso, lo único que hace es cumplimentar los trámites que desde la propia Administración le exigen. Conductas difícilmente calificables de delictivas", asevera.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado su imputación porque había solicitado el anticipo de 1.800 euros para cada trabajador de Calderinox y porque había participado en las negociaciones para la contratación y pago de la póliza de rentas con fondos públicos “sin sujeción a procedimiento alguno”, pero la juez apunta sobre este último aspecto que “de las diligencias practicadas, declaraciones y documental obrante en las actuaciones, lo que se constata es que Navarro Osorno, tras la aprobación del ERE por el juzgado de lo Mercantil, cesa en su relación laboral y en su cargo de presidente del comité, que desaparece en 2008".

La juez añade que las resoluciones concediendo la ayuda, la póliza y suplemento “son muy posteriores en el tiempo, sin que conste, ni aquí ni en otros casos, participación o decisión alguna de los trabajadores, ni de sus representantes, en la elección de la entidad aseguradora ni en quienes deben incluirse en las pólizas, si bien lo único que se realiza es una labor para garantizar el mantenimiento de los derechos futuros de los prejubilados”, por lo que procede el archivo de la causa contra el ex presidente del comité de empresa.

La instructora también destaca que ante la “situación desesperada“ en la que se encontraban los trabajadores de Calderinox tras varios meses sin cobrar su salarios y con unos dueños que la habían “abandonado sin cumplir ninguna formalidad, llevándose toda la documentación y desapareciendo”, son los propios empleados quienes para “defender sus intereses deciden pedir ayuda, tanto legal como económica a todas las instancias posibles a su alcance” y para ello contratan y pagan la asistencia legal para instar el concurso necesario ante el juzgado de lo Mercantil, contratando un gabinete legal para ello. Y son los trabajadores, prosigue Bolaños, quienes tramitan sus propios desempleos y reclamaciones al Fogasa, abonando puntualmente las correspondientes minutas de honorarios a la asesoría jurídica de CCOO, y son los trabajadores quienes acuerdan en asamblea “solicitar a las entidades públicas todas las ayudas posibles”, y es en esa reunión donde acuerdan solicitar a la Junta el anticipo de 1.800 euros.

En el ERE de Calderinox fueron incluidos dos intrusos, el ex delgado provincial de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón, que no habían trabajado nunca para Calderinox, pero que fueron incluidos en una ampliación de la póliza suscrita para 93 ex trabajadores de esta empresa, y el coste de los intrusos fue de 36.232,19 euros, en el caso de Rodríguez Cordobés –que ya devolvió el importe- y de 199.299,96 euros, el otro.

La dirección general de Trabajo y Seguridad Social abonó en 2010 un total de 444.980,22 euros, en dos pagos de 219.378,51 y 225.601,71 euros.