Bolaños finaliza en dos años más piezas de los ERE que "en los cinco anteriores"

La juez María Núñez Bolaños cumple mañana su segundo aniversario al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, un tiempo en el que destaca la intensa labor que se ha desarrollado para impulsar la instrucción de las macrocausas como la de los ERE y que le llevan a mostrar su satisfacción. "Ha salido mucho papel, ha salido más papel que en los cinco años anteriores. Me dicen que no es que en dos años haya sacado más papel que en los cinco anteriores, es que ha salido más papel que en los cinco siguientes si usted no hubiera estado aquí", ha comentado la juez Bolaños a varios periodistas.

La magistrada, que en ningún momento cita, ni para bien ni para mal, a su antecesora, Mercedes Alaya, sí que subraya que en estos dos años "ha salido mucho trabajo. Hay una cosa que no se ve, que es el trabajo diario de la oficina, con las notificaciones diarias, pero aunque es un trabajo que no se ve, la oficina funciona y notifica todos los días", precisa.

Entre las causas que han llegado a su finalización, Bolaños recuerda la "más antigua", la del denominado delito societario de Mercasevilla, cuyo arranque se remonta al año 2009. Esta causa ya está en la Audiencia de Sevilla, al igual que la del denominado "procedimiento específico" de los ERE –en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta–, y también ha mandado a juicio la pieza de las ayudas concedidas a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica. "Y en los próximos días van a estar en la Audiencia las piezas de Acyco, Cenforpre y Trujillo", ésta última la relacionada con las ayudas concedidas por el ex director de Trabajo Javier Guerrero a su antiguo chófer.

Con estas nuevas piezas cuya instrucción está terminada cada una de las cuatro secciones de la Audiencia de Sevilla "van a tener dos macrocausas por enjuiciar cada una" de media y está terminándose ya también la pieza de las "sobrecomisiones" pagadas en las pólizas de los ERE –que según un informe elaborado por la dirección general de Seguros asciende a 66 millones de euros–.

De esta forma, las seis piezas iniciales que Bolaños incluyó como experiencia "piloto" tras la división de la macrocausa estarían completadas, salvo la relacionada con las ayudas concedidas al tándem de empresarios de la Sierra Norte de Sevilla formado por los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, este último ya fallecido. Estos empresarios recibieron 32 millones en ayudas, lo que supone el 61% del total de subvenciones concedidas para la Sierra Norte y el 39% de las concedidas a las empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo.

El balance que realiza la juez María Núñez Bolaños es positivo en cuanto a las investigaciones ya finalizadas, que sitúa en torno al 30% aproximadamente del casi centenar de piezas que por el momento forman esta macrocausa. El problema es que la instrucción continúa y los atestados de la Guardia Civil "no dejan de entrar" cada semana. De hecho, la juez explica que sólo la semana pasada entraron tres atestados. "Todavía siguen entrando atestados, pero no puedo sacar tres o cuatro atestados todas las semanas", lamenta la instructora, que reconoce que "tomarle el pulso a las macrocausas cuesta trabajo y sobre todo de las dimensiones que tienen aquí las macrocausas".

Pero a pesar de todo, Bolaños es optimista. "Las matemáticas no engañan. ¿Cuántos procedimientos han salido en dos años? Hay ya repartidas en la Audiencia tres piezas, otras tres que se van a enviar en nada, y en dos años han salido, por lo pronto, seis macrocausas. ¿Cuántas han salido antes?", se pregunta María Núñez Bolaños.

La magistrada apunta a que de aquí que finalice este año podrían enviarse otras diez o doce piezas para su enjuiciamiento en la Audiencia.

La maquinaria de la oficina judicial de las macrocausas está tan engrasada y a un nivel de funcionamiento que Bolaños no duda en afirmar lo siguiente: "Hemos pasado del colapso del juzgado a colapsar a la Audiencia, el atasco salta de edificio", afirma en alusión a la avalancha de juicios que llegarán a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento en los próximos meses.

Cuando se le pregunta a Bolaños si tiene pensado marcharse pronto del juzgado o se arrepiente de haber solicitado la plaza del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se muestra contundente. "En principio no. Estoy contenta con el trabajo que se está haciendo, con la ordenación y organización de los archivos".

"No me arrepiento de haber venido a este juzgado", asevera la juez, que reconoce que el primer año fue el más difícil por la labor de organización del trabajo, y recuerda la anécdota que protagonizó un abogado que se dirigió a ella en la sala de vistas, diciéndole lo siguiente: "ya se verá si usted está o no está el mes que viene y si lleva o no lleva los ERE". Y el abogado se equivocó.