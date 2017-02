Bolaños incluye a cinco ex altos cargos y a Lanzas en el ERE de Fuenteobejuna

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha incluido a cinco ex altos cargos de la Junta y al conseguidor de los ERE Juan Lanzas en relación con las ayudas concedidas por importe de 2,5 millones de euros para el ERE de Matadero de Fuenteobejuna, en el que aparecen dos intrusos.

La juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y dirige la investigación contra 16 personas entre las que se encuentran el ex consejero Antonio Fernández García, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez, y el director de finanzas del IFA Pablo Millán Márquez. Además de estos cinco ex altos cargos, la magistrada considera investigados en esta pieza al conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, al abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal Bonmati y el delegado de Vitalia Jesús Bordallo, además de los intrusos.

En el auto, la juez recuerda que el 13 de mayo de 2002 la consultora Vitalia realizó un estudio en el que incluyó a 22 personas en el ERE de Matadero de Fuenteobejuna, en el que aparecen dos intrusos que “nunca han trabajado en dicha empresa y no formaban parte del listado para las que se proponía la extinción de su puesto de trabajo en ERE” de 1998, en concreto, Antonio Alcázar Martínez y Mariano Martínez Fernández, este último ya fallecido.

El 22 de mayo de 2002, el director de Trabajo Javier Guerrero y el presidente del IFA, el ex consejero Antonio Fernández, firman un convenio por el que la Junta asume el pago de una ayuda de 1.953.534,70 euros para la asociación de ex trabajadores de Fuenteobejuna.

El 21 de marzo de 2003, Javier Guerrero y el director general del IFA Francisco Mencía suscriben un convenio de colaboración para el pago del suplemento de la póliza de prejubilaciones de estos trabajadores, por importe de otros 450.700 euros, y el 20 de febrero de 2007, Guerrero autoriza otra póliza para tres ex trabajadores por otros 111.253,18 euros, en la que aparece la intrusa Florencia Romero Valdivia, que nunca había trabajado en el matadero, aunque al final se abonaron 124.023,93 euros.