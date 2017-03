Bolaños investiga una ayuda de 30.000 euros a la Universidad de Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número de 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha abierto una nueva pieza en la macrocausa de los ERE fraudulentos para investigar una ayuda concedida a la Universidad de Sevilla por importe de 30.000 euros y que como en los otros casos fue concedida por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía.

La instructora ha imputado en esta nueva pieza a seis personas, que declararán el próximo 25 de abril, y entre los que se encuentran el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete, el director de Administración y Finanzas de Idea Antonio Diz-Lois, y el que fuera director del máster en Gestión Integral de Asociaciones sin ánimo de lucro, Fundaciones y ONG de la Universidad Francisco José González.

En el auto, la magistrada explica que esta ayuda fue concedida por el director general de Trabajo Javier Guerrero el 20 de septiembre de 2007, para lo cual se suscribió el 30 de septiembre de 2009 un convenio entre el sucesor de Guerrero, Juan Márquez, y el director de la agencia Idea, Jacinto Cañete.

La orden de pago de los 30.000 euros se dio el 3 de octubre de 2008 y fue firmada por Juan Márquez, con el visto bueno del viceconsejero Agustín Barberá, y el director de Administración y Finanzas de Idea Antonio Diz-Lois.

La juez ha acordado la apertura de unas nuevas diligencias previas, con el fin de “determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido”, por lo que ha citado a declarar a los seis investigados el próximo 25 de abril, según recoge el auto, que ordena además el expediente administrativo completo a la Junta de Andalucía.

Otra pieza investiga una ayuda de 871.467 euros al Ayuntamiento de San Nicolás

De otro lado, la juez ha abierto una segunda pieza en la causa de los ERE para investigar la ayuda concedida por la Dirección General de Trabajo de la Junta al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, en la Sierra Norte de Sevilla, por una cuantía de 871.467 euros que se invirtió en la compra de dos fincas rústicas.

La juez ha citado a declarar también el próximo 25 de abril al ex director general de Trabajo Javier Guerrero y al que era en ese momento alcalde socialista de San Nicolás del Puerto Francisco Rodríguez, una citación por error que la juez ya ha corregido y dejado sin efecto dado que el ex regidor falleció en junio de 2014.

La ayuda se articuló mediante un protocolo de colaboración suscrito por la dirección general de Trabajo y el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto el 5 de febrero de 2003, por que se acoraba la concesión de una ayuda de 871.467,50 euros para la promoción del empleo mediante la adquisición de la finca poblado minero del Cerro del Hierro y otra finca rústica.