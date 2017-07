La juez Bolaños cita en octubre a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar por los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga los ERE irregulares, ya ha puesto fecha a la declaración de dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar -Carmen de Miguel y Soledad Córdova, del equipo que dirigía Eduardo Zaplana en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-, a las que investiga junto a otras 23 personas por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva. Será el día 17 de octubre cuando De Miguel, ex secretaria general de Empleo, y Córdova, ex directora general de Trabajo, acudan a declarar ante la magistrada que instruye el caso. Ese mismo día, la juez cita como investigados al ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero; a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT; a Manuel Chaves Castilla, en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en el año 2004, y a un intruso.

La instructora ha citado para dos días después al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana; a Víctor Fernández, en su condición de responsable del Sector Minero de la Federación de Industrias Afines de la UGT (FIA-UGT) en 2003; a Luciano Gómez, como secretario general de FIA-UGT en Huelva, y a Juan Manuel Moreno Valero, en su condición de secretario de Finanzas de la Federación de Industria de CCOO. Esa jornada también deberán comparecer ante la magistrada Rafael Varea, en su condición de secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en el año 2003 y como tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, y un segundo intruso.