La juez Bolaños procesa a dos altos cargos y al ex futbolista Pizo Gómez

Una nueva pieza de la trama que llega al final de su instrucción. La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha procesado a cinco personas, entre ellas el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director de Trabajo Javier Guerrero, así como al ex futbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid, entre otros, José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, en relación con las pólizas suscritas para el Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).

La juez ha dictado un auto en el que procesa además al jefe de Pizo Gómez, José Miguel Errecalde, y al directivo de Vitalia Antonio Albarracín. Sin embargo Núñez Bolaños ha exculpado al ex diputado del PSOE vasco Antonio Aso Martínez, al estimar que no ha quedado acreditada su participación en estos hechos que para la instructora constituyen delitos de prevaricación y malversación de caudales.

En el auto, la magistrada recuerda que en esta pieza se investiga la suscripción el 1 de agosto de 2007 de una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido por José Antonio Gómez Romón, por mediación del que fuera su jefe en Cenforpre, José Miguel Errecalde Treviño, pólizas por las que percibiría "a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas la suma de 491.424,43 euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008", y que se ingresaron en una cuenta de la que es titular y que se cobró íntegramente. De esas pólizas fue tomador la Dirección General de Trabajo.