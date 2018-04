Bolaños recuerda que no le vinculan las decisiones del tribunal de los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha dictado hasta tres autos resolviendo recursos de la Fiscalía Anticorrupción en los que recuerda que sus decisiones no pueden estar vinculadas por lo que decida el tribunal que está enjuiciando la pieza separada del "procedimiento específico" de los ERE, sino por el criterio establecidos por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que ha fijado que sólo haya un único juicio para los ex altos cargos procesados en el juicio que se celebra actualmente y que por tanto han de ser excluidos de las más de 200 piezas que actualmente siguen en la fase de instrucción.

En esos tres autos, la juez Bolaños se pronuncia en el sentido de mantener la exclusión de los ex altos cargos de algunas de las piezas separadas que están abiertas, como ocurre con el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, a quien Bolaños ha excluido de la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas a diferentes empresas del denominado "entramado de la Sierra Norte" de Sevilla.

En el auto dictado por Bolaños, al que tuvo acceso este periódico, la instructora recuerda la Sección Séptima de la Audiencia es "la única que conoce en apelación" los recursos presentados contra las decisiones adoptadas por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y son por tanto los pronunciamientos de esta Sala los que le "vinculan", no aquellos que puedan dimanar del tribunal que está enjuiciando en estos momentos la causa del "procedimiento específico" de los ERE.

Dice la magistrada que si se examinan los hechos que se enjuician en la pieza política de la macrocausa con respecto al ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, se llega a la conclusión de que el "procedimiento específico" comprende los pagos relativos a los "42 convenios que como director de IFA/IDEA suscribió y los pagos derivados de ellos". Y entre esos convenios figura el que concierne a esta pieza de la Sierra Norte, en relación con el abono a la empresa Tialna de una ayuda por importe de 650.000 euros, que según la instructora queda dentro del objeto del juicio de los ERE.

La magistrada cita en este sentido alguna de las resoluciones adoptadas por la Sección Séptima para concluir que el procedimiento específico tuvo un "afán globalizador de las presuntas conductas delictivas de suerte que se le ha terminado acusando y se le va a enjuiciar por su íntegra participación en esa trama, tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público".

De esta forma, Bolaños acuerda la exclusión de Miguel Serrano Aguilar en esta pieza en la que se investigan ayudas al entramado de la Sierra Norte.

Recientemente la juez ya desoyó a la Fiscalía Anticorrupción y mantuvo su criterio de no volver a imputar a los ex altos cargos excluidos de las piezas, a pesar del auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia que resolvió las cuestiones previas del juicio de los ERE, y que según recordaba la Fiscalía establecía que en el "procedimiento específico" no serían objeto de enjuiciamiento la concesión y pago de ayudas concretas, lo que había llevado al Ministerio Público a solicitar a la juez que dejara sin efecto la exclusión de los ex altos cargos en las diferentes piezas.