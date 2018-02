Brecha salarial, grieta política

Tampoco hay sintonía política en la brecha salarial. La desigualdad en los sueldos es, en el rifirrafe de los partidos, otra feria que cada uno cuenta según le va. Las posiciones son encontradas. Al fondo, la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, que ya cuenta, por ello, con partidarios y detractores.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, protagonizó ayer en Málaga un acto de su partido bajo el título Por la igualdad salarial. En clara clave mitinera, lo centró en repartir estopa a la Junta y a su presidenta. "Lo que debería hacer [Susana Díaz], más que actos simbólicos, es meter horas y trabajar más para conseguir que acabemos con la brecha salarial en Andalucía", así como con "la penuria, la precariedad y el desempleo mayoritario que sufren las mujeres".

Moreno, que esgrimió el dato de que las mujeres trabajan en Andalucía 87 días gratis mientras que en España son 54, cifras que tildó de "malos", subrayó que "me duele que una mujer que preside un Gobierno como es el andaluz, que tiene que tener esa sensibilidad y tiene que saber lo difícil que es llegar a esa responsabilidad, no adopte medidas mucho más valientes, mucho más decididas y con más determinación para remover los grandes obstáculos que tenemos en Andalucía", criticó el presidente del PP-A. Moreno agregó que "no tiene sentido" esa "política de gestos y símbolos" que "no va acompañada de decisiones políticas". El líder de los populares andaluces emplazó al Ejecutivo autonómico y a los socialistas andaluces a que "expliquen a las mujeres por qué teniendo una brillante formación y enorme capacitación tienen diez puntos más que la media nacional en términos de desempleo".

El PSOE lo ve de otra manera. Evidente. A su juicio, el PP no hace nada por acortar la brecha salarial y acusa al Gobierno de Rajoy de "inacción" y defiende el compromiso de la Junta para acabar con la "brecha salarial" frente a la "inacción" de Rajoy. En claro contraste, el secretario de Empleo socialista, José Carlos Durán, alardeó del compromiso del Ejecutivo de Susana Díaz para acabar con la brecha salarial enla comunidad a través de medidas concretas en la nueva Ley andaluza de Igualdad de Género, que se encuentra en trámite administrativo.

Durán mantuvo ayer una reunión con el secretario de Política Sindical y Salud laboral de UGT Andalucía, José Carlos Hidalgo; la responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía, Carmen Ortiz, y la representante de la Asociación Kellys, María Trinidad Jiménez, en la que criticó el rechazo del PP a la huelga convocada el próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, lo que pone de manifiesto que ese partido "no cree en la igualdad" y, por ello, se niega a apostar por la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres.

Lo que, al parecer, desconoce Durán es que el PSOE no secundará esa huelga, según anunció ayer la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles. Sí apoyará paros parciales. Preguntada por el argumentario interno de los populares, en el que se recoge que la huelga es "elitista" e "insolidaria", Robles lo consideró "un falta de respeto hacia las mujeres".

Por su parte, la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, aseguró ayer que no existe ningún tipo de brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de las filas del partido morado, y achacó esas acusaciones a dirigentes del PP a que "lo que escuece es que está curando". De este modo, animó a otros partidos a publicar los sueldos de sus trabajadores "y así nos sometemos todos a examen". Así se pronunció Rodríguez al hilo de la acusación que lanzó el pasado martes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Pleno del Senado en respuesta a una senadora de Unidos Podemos, que le preguntó sobre la brecha salarial. "Es una reacción violenta y falsa de un partido acobardado y arrinconado", agregó Rodríguez.