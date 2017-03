El 'Brexit' un día después o Europa en la encrucijada

Acostumbrado a ofrecer un semblante risueño, del que llegó en su día a hacer propaganda, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero endurece el gesto para hablar del Brexit. No hay aquí motivos ni siquiera para una tímida sonrisa. De esa manera, muy circunspecto, se refirió ayer en Sevilla a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para el ex jefe del Gobierno, es nefasto. Es más: es la peor noticia que ha salido del corazón de Europa desde la fundación de la UE. Es lo peor que le ha ocurrido en tiempos de paz. Desde 1945. "Es muy triste", sentenció.

A pesar de que su diagnóstico no oculta la gravedad de la situación, ZP deja una puerta abierta. Es su talante. "Quiero pensar que no es irreversible". ¿Cuál es la base sobre la que se sostiene esta afirmación? La complejidad del propio proceso convierte al Brexit en algo "extraordinariamente difícil de aplicar".

El ex presidente lamenta que es una noticia nefasta para el Reino Unido y triste para la UE

A juicio de Rodríguez Zapatero, esa complicación puede ser beneficiosa para reconducir el conflicto creado una vez que la primera ministra británica, Theresa May, activara la desconexión con Europa con el envío de su carta a Bruselas. Una misiva cargada de "retórica y de malos entendidos", criticó el ex presidente, que arremetió contra quienes defendieron la salida británica del club europeo esgrimiendo "la incertidumbre que domina la globalización", cuando el proyecto de la UE es, defendió, un intento de "globalización democrática". En este punto, Rodríguez Zapatero no se olvidó de advertir contra la "grandísima trampa para la democracia" que constituyen algunos "instrumentos de democracia directa", como los referéndums o las consultas.

El político socialista, que cerró la jornada Europa en la encrucijada. Brexit, Nacionalismo, Populismo organizada por la Cátedra Rafael Escuredo de la Universidad de Almería, y que se celebró en la Casa de la Provincia de Sevilla, resaltó que la coincidencia del Brexit con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos refleja el "malestar difuso que existe sobre todo en los llamados países desarrollados occidentales".

En la jornada participaron también el ex presidente del Parlamento Europeo y ex ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón; el periodista Xavier Vidal Foch, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ruth Rubio y el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso.