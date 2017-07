Buena acogida al planteamiento de Manuel Chaves sobre el artículo 155

El Gobierno andaluz, por boca de su portavoz, Juan Carlos Blanco, defendió ayer la legitimidad del ex presidente Manuel Chaves para intervenir en el debate sobre el referéndum de independencia de Cataluña. En un artículo publicado ayer en este diario, el ex presidente explicaba que el Gobierno central tenía el derecho y la legitimidad de su parte si fuese necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución. Este precepto autoriza al Ejecutivo a intervenir en una comunidad autónoma, si el Gobierno de ésta no defiende el interés general del Estado o va en contra de éste. Para aprobar dicho artículo es necesario demandar la actuación al presidente de la comunidad y, si no es atendida, contar con la aprobación mayoritaria del Senado.

El Ejecutivo andaluz eludió pronunciarse sobre la aplicación o no del artículo 155 ante el referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña, una cuestión que "corresponde" al Ejecutivo de la nación. Otras fuentes, tanto del Gobierno andaluz como del PSOE de la comunidad, explicaron que coinciden, desde la cautela, con el argumento de Manuel Chaves, y valoran el pronunciamiento público del ex presidente.

Un dirigente del PSOE andaluz explicó, no obstante, que su dirección está a la espera de la reunión que mañana mantendrán en Cataluña las ejecutivas federal del PSOE y la del PSC, y donde se supone que se explicará cuál es la propuesta de solución al conflicto en Cataluña.

Juan Carlos Blanco se pronunció de este modo al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, si comparte la reflexión del ex presidente. "El Ejecutivo andaluz reitera su planteamiento de la defensa de la integridad territorial y que se respete la igualdad entre todos los territorios y, sobre todo, la igualdad de los ciudadanos, vivan donde vivan", señaló Blanco, que agregó: "A partir de ahí, corresponde al Gobierno central la aplicación de la Constitución y a la Junta no le corresponde valorar ahora mismo el articulado".

Preguntado por las manifestaciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien había señalado que el federalismo es "por definición, asimétrico", y si creía que se puede romper el concepto del llamado "café para todos", el portavoz del Gobierno indicó que no es una cuestión de "discutir sobre federalismos simétricos o asimétricos".