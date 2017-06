Todo Cádiz y media Andalucía

Susana Díaz. Presidenta de la Junta de Andalucía"Enhorabuena al Diario por su 150 aniversario, un periódico centenario que es historia viva de Cádiz"

José Joly. Presidente del Grupo Joly"Desde el principio Felipe VI dejó claro que encabezaría una monarquía para un tiempo nuevo"Juan Ignacio Zoido. Ministro del Interior"El Grupo Joly tuvo su origen en Cádiz y ha demostrado de sobra su compromiso con esta provincia"José María González. Alcalde de Cádiz"Me siento orgulloso como gaditano de que el medio de mi ciudad haya alcanzado los 150 años de vida"Irene García. Presidenta de la Diputación de Cádiz"Este periódico supone contar la historia de Cádiz. Es un orgullo y un privilegio para esta provincia contar con un periódico como Diario de Cádiz y que siga contribuyendo a dar buenas noticias"

Antonio Sanz. Delegado del Gobierno en Andalucía"La presencia del Rey es un broche de oro único a un evento muy especial. El Diario de Cádiz es una parte esencial de la historia de esta provincia"

M. Jiménez Barrios. Vicepresidente de la Junta"Hoy no falta nadie que represente algo en esta provincia y eso confirma la fortaleza de un periódico y de un grupo editorial con clara vocación de futuro"

Manuel Estrella. Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz"Como gaditano de nacimiento me he criado con este Diario porque era lo primero que entraba en casa. Es un orgullo que haya cumplido 150 años"

Manuel Olivencia. Abogado y Premio Manuel Clavero 2017"Cuando algo o alguien cumple una edad de una cifra de tres dígitos ya es un mito. Y yo, que soy de la Galaxia Gutenberg, sólo puedo celebrar este logro"

Juan Rguez. Garat. Almirante de la Flota"La Armada ha estado en Cádiz desde siempre y el Diario de Cádiz nos ha apoyado desde siempre. Esperamos que lo siga haciendo 150 años más"

Patricia Cavada. Alcaldesa de San Fernando"El Diario es un referente en la prensa nacional, es un aliado necesario de la provincia y fiel exponente de la libertad de imprenta que nació en La Isla"

'Selu' García Cossío. Autor de Carnaval"Después de tantos y tantos años informando sobre la realidad de esta ciudad, este 150 aniversario viene a confirmar que Diario de Cádiz es el catecismo para todos los gaditanos".

José L. Glez.-Besada. Director de Comunicación de El Corte Inglés"Es de gran mérito que un periódico sobreviva siglo y medio, marcando además un liderazgo clave en el mundo del periodismo en Andalucía"

Juanma Moreno. Presidente del PP de Andalucía"Mis felicitaciones a los Joly, a los trabajadores del Diario y a todos los gaditanos por tener un periódico con sus raíces tan enraizadas en Cádiz"

Curro Romero. Torero"Es un mérito enorme mantenerse tantos años. Es lo más difícil del mundo, sobre todo durante 150 años. Mi enhorabuena al periódico"

Pedro Rebuelta. Vicepresidente de González Byass"Diario de Cádiz y González Byass son dos empresas familiares que hemos pasado de generación en generación"

Javier Moll. Presidente de AMI"Este aniversario del Diario es un mensaje de optimismo al sector: con entrega y pasión se superan las dificultades"

Ignacio Polanco. Presidente de honor de Prisa"Es una cosa admirable llegar a los 150 años de vida manteniendo el carácter, de una manera muy auténtica"

A. Hdez. Rodicio. Director de la Cadena Ser"El Diario de Cádiz es testigo de siglo y medio de historia y ha sido un actor principal en el devenir de esta ciudad"

Antonio Burgos. Periodista"Creo que Cádiz no se entiende sin su Diario; ni el Diario sin su Cádiz. Este periódico es como un espejo de la ciudad"

Fdo. Santiago. Ex Presidente de la APC"Esta conmemoración es un momento excelente para celebrar lo logrado y para reflexionar sobre el futuro de la prensa escrita"

Rafael Zornoza. Obispo de Cádiz y Ceuta"Tiene mérito que con la crisis tan grande que ha habido se mantenga con la calidad que tiene y con la expansión que ha vivido"

Eduardo Glez. Mazo. Rector de la UCA"Este aniversario demuestra la trayectoria y la solidez de este periódico en el mundo de la prensa a nivel nacional"

Mario Jiménez. Portavoz socialista en el Parlamento andaluz"Que un medio de comunicación cumpla 150 años es una magnífica noticia porque es bueno que en tiempos líquidos haya algo sólido. Pero lo mejor de Diario de Cádiz es que ha mantenido siempre su misma línea editorial y también su compromiso con esta tierra".

José Mazuelos. Obispo de Asidonia-Jerez"Cumplir este aniversario habla mucho de este periódico y de la libertad de prensa. 150 años; qué de historias, qué de informaciones, qué de gente... Es una bendición que siga en pie. Y esperemos que cumplan muchos años más".

José Luis Blanco. Presidente de la Autoridad Portuaria"150 años es una cifra reveladora. Toda empresa familiar se dice que tiene problemas en la tercera generación y esta ya la ha superado de sobra. Su hemeroteca es el mejor instrumento para que los historiadores conozcan la ciudad".

Ignacio Osborne. Presidente del Grupo OsborneEl máximo responsable del Grupo Osborne, presente en la fiesta de ayer: "Diario de Cádiz es un ejemplo de continuidad de una empresa familiar en Cádiz durante muchos años. Es fundamental para la comunicación de la provincia"

Stefaan de Clerck. Pdte. de la Asociación de Hoteles de CádizEl presidente de los hoteleros de la provincia y del grupo HACE, Hoteles Andaluces con Encanto: "Para la provincia es un honor tener un diario tan importante que nos ha acompañado en nuestra historia, y que cumpla 150 más".

Jorge Paradela. Dir. de Relaciones Corp. de Heineken EspañaEntre los invitados estaba el director de Relaciones Corporativas de Heineken, quien destacó lo evidente de un hecho social: "Cádiz no se entiende sin su Diario y para Cruzcampo es un placer participar en su 150 aniversario".

Josefa Díaz. Empresaria y Presidenta de la Skaal"Es excelente que se haya hecho un encuentro que ha reunido a tanta gente y que se haya hecho memoria de cómo empezó la empresa y cómo se está actualizando. Es un modelo a seguir, muy atrevido y acertado. Y todo ello en Cádiz. Es para estar felices".

David Palomar. Cantaor de flamenco"Diario de Cádiz ha sido el altavoz de la actualidad. Se ha mantenido durante 150 años desde que un señor quiso emprender este negocio. Felicito al grupo por su siglo y medio y, por ello, está aquí el Jefe de Estado para celebrarlo".

Agustín Muñoz. Subdelegado del Gobierno en Cádiz"Es un día especial para un periódico decano en Andalucía y en España que ha marcado y sigue marcando un estilo en calidad de la información, en imparcialidad y que además es cuna de muchos buenos periodistas".

David de la Encina. Alcalde de El Puerto de Santa María"Para mí es un orgullo vivir en una provincia que está vertebrada gracias a un periódico como Diario de Cádiz que es un ejemplo de pluralidad y transparencia. Y que venga el Rey a esta fiesta de cumpleaños me genera mucha ilusión".

Francisco Campaña. Subdirector de Estaciones Sur de Adif"Felicito a Diario de Cádiz en el 150 aniversario de su fundación. Siento especial satisfacción de que tan solemne conmemoración se haya podido llevar a cabo en las instalaciones de la antigua estación ferroviaria de Cádiz".

Alfonso Pozuelo. Delegado del Estado en la Zona Franca"Diario de Cádiz tiene algunos años más que Zona Franca, pero entre los dos y la Autoridad Portuaria sumamos muchos años de historia. Esta empresa ha sido fundamental para muchos gaditanos para conocer lo que ocurría en la ciudad".

José Loaiza. Portavoz del PP en la Diputación y en S. Fernando"Mis felicitaciones a una empresa familiar como el Grupo Joly que ha sabido mantenerse y expandirse. Y como isleño no puedo disimular mi orgullo porque el fundador de Diario de Cádiz era natural de San Fernando, donde nació la libertad de imprenta en 1810". Manuel Vizcaíno. Presidente del Cádiz C.F."Posiblemente el desarrollo de la historia sin el Diario hubiera sido distinto. Es garante de que los ciudadanos hayan estado informados a lo largo de toda la historia"

Pascual Valiente. Decano del Colegio de Abogados de Cádiz"La historia de Cádiz en los últimos 150 años es en parte la historia que el Diario ha ido contando. Esta empresa forma parte de esa especie de identidad con la que diariamente nos levantamos; como hicieron nuestros padres y abuelos"

Joaquín Tomás Glez. Fernández. Subdelegado de Defensa en Cádiz"Destaco el rigor en su información y su importancia para Cádiz, que se demuestra en el seguimiento y la tirada que tiene".

Francisco Párraga. Alcalde de Olvera"El de hoy es un acto histórico para esta provincia. El Diario de Cádiz sigue teniendo su influencia en todas las comarcas, también en la Sierra, y es una referencia para la sociedad gaditana"

Antonio Martín. Autor de Carnaval"Igual que en las coplas de Carnaval y, aunque sea repetitivo, siempre he dicho que el que no sale en el Diario de Cádiz no existe. Son muchas generaciones. Nosotros nos iremos pero el Diario seguirá".

Hernán Cortés. PintorEl pintor gaditano, que ha retratado a la familia real y a todos los padres de la Constitución española, también estuvo ayer en la estación antigua: "Es una alegría que el decano de la prensa española sea el Diario de Cádiz".

José Ortiz. Alcalde de Vejer"Este es un acto especial que engrandece a Diario de Cádiz y a la sociedad gaditana en su conjunto. Este periódico lleva un siglo y medio reflejando la realidad social de Cádiz y si esta provincia ha ido mejorando ha sido gracias al Diario". Javier Sánchez Rojas. Presidente de la CEC"Para mí el Diario de Cádiz es historia, futuro y emociones futuras. El día de hoy es el colofón a una larga relación de historias de gaditanos y gaditanas bien contadas".

Federico Fernández. Delegado territorial de Fomento de la Junta"Este periódico significa cercanía y actualidad, y es el estandarte de la información en la provincia de Cádiz".

Alfonso Moscoso. Alcalde de Villaluenga del Rosario"Los 150 años del Diario suponen un motivo de orgullo para la Sierra y para el resto de la provincia. Este periódico ha contribuido a la promoción y difusión de todos los municipios de la provincia, haciéndolos a todos más grandes".

Fernando Macías. Alcalde de Medina Sidonia"Esta es una celebración importante tanto por lo que significa el Diario de Cádiz de referente de la prensa nacional como por, en clave más local, las conexiones que este periódico ha abierto con muchas comarcas gaditanas".

Antonio Morillo. Columnista de Diario de Cádiz y ex Alcalde de Vejer"Como el columnista más veterano de este periódico sólo puedo mostrar mi satisfacción por este 150 aniversario. La presencia del Rey, del que destaco sobre todo la templanza que ha heredado de su madre, da un realce especial a un acto histórico como el de hoy"

Mikel Elorza. Empresario y hostelero"Es fácil hoy dar la enhorabuena por haber cumplido 150 años de historia; lo difícil es haber llegado hasta aquí y mantenerse. Lo que esperamos ahora es que el Diario llegue a los 200 años"Juan Luis Belizón. Delegado del Gobierno Andaluz en Cádiz"Que una empresa de comunicación haya conseguido mantenerse en pie durante siglo y medio y más aún con la que está cayendo en estos tiempos es un motivo de satisfacción para todos y es un mérito de los directivos y trabajadores".

José Manuel Miranda. Deleg. de Agricultura y Pesca de la Junta"Superar la barrera de los 150 años es un hito que no se puede resumir en una fiesta o en un simple acto. Para mí es algo mucho más grande, y la presencia del Rey ayuda a realzar esta efeméride".

José María Román. Alcalde de Chiclana"No podría comprender mi juventud, y también algunos años más, sin el Diario de Cádiz. Este periódico se ha convertido en un elemento más de la rutina de esta provincia".

Francisco Glez. Cabaña. Senador por Cádiz"Lo de hoy es un acto de justicia con un medio de comunicación que apostó claramente por la expansión, y es un reconocimiento a los dirigentes y a los trabajadores que lo han hecho posible, tanto a los de antes como a los de ahora".Gema Pérez. Delegada territorial de Innovación y Empleo"La masiva asistencia a este acto supone un premio a la apuesta firme de una familia por una ciudad y por una provincia. La del Grupo Joly es una empresa que ha sabido mantenerse en el tiempo y que ha apostado siempre con firmeza por un empleo de calidad".

Juan Bermúdez. Alcalde de Conil"Este acto es un reconocimiento a la larguísima trayectoria de un periódico que ha desempeñado una labor fundamental a la hora de informar a toda la sociedad gaditana".

Antonio Venegas. Alcalde de BenaocazEl regidor de la población serrana lanzó un piropo a la labor de este periódico: "Las noticias de la provincia no serían nada sin este diario".

Pedro Romero. Alcalde de Espera"Que el Diario de Cádiz es el primer periódico de la provincia y, por ello, la referencia informativa en todas las comarcas gaditanas es algo indiscutible que queda ratificado con un acto como el de hoy con una asistencia tan abrumadora".

Miguel Nuche. Presidente del Casino Gaditano"Es un lujo para la ciudad contar con una empresa con esta proyección y con esa labor que hace con la ciudad. Podemos afirmar que la familia Joly ha sido todo un lujo para Cádiz"

Miguel Ángel Carrero. Alcalde de Puerto Serrano"Hablar del Diario de Cádiz es hablar de la historia de la provincia"