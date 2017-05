El juez Calatayud advierte que "se nos está yendo la pinza" con las comuniones

él mismo se atribuye la condición de "juez aguafiestas". El del "sermón de todos los años". Este 2017 lo ha vuelto a hacer en unas fechas claves: las de las primeras comuniones. Se trata del juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, azote de padres pusilánimes y blandengues, y niños consentidos y mimados, que no ha dudado en volver dar otro toque de atención ante la llegada y proliferación de lo que desde hace años arrastra esta celebración religiosa: festines pantagruélicos y caprichos desorbitados.

En el artículo titulado Mesura con los convites oficiales, que se nos está yendo de la manos publicado en su blog, el magistrado no ha podido decirlo más claro: "Lo que antaño era un chocolate con churros y un relojito hoy es un almuerzo masterchef , un viaje a Eurodisney y el móvil de última generación. Y eso como mínimo".

Calatayud, con una permanente línea de actuación en la que tiene un peso predominante la educación de los niños enfocada a hacer de ellos unos adolescentes responsables, hace hincapié en la deriva de las primeras comuniones. "Seamos comedidos con los convites, banquetes y regalos, que se nos está yendo la pinza", advierte el juez. El magistrado avisa de que "estamos poniendo el listón demasiado alto" y propone que "dejemos algo para cuando se casen". Finalmente, tira de ironía para decir que "a mí, de momento, no me han invitado a ninguna comunión. Eso que me ahorro".

La entrada del juez, que difunde su blog sobre asuntos relacioonados con la educación de los menores a través del Ideal, ha tenido gran repercusión. Este artículo dedicado al dispendio en las primeras comuniones ha sido compartido 8.000 veces desde el pasado día 12.

El magistrado no es ajeno al negocio que se mueve alrededor de estos festejos. "Al paso que vamos -escribe-, los bancos van a tener que conceder microcréditos para que podamos estar a la altura de los obsequios y comilonas que se organizan actualmente para festejar las primeras comuniones".

Calatayud no ha sido el primero ni el único en hacer este diagnóstico sobre este asunto. No han sido pocas las autoridades eclesiásticas que han mostrado su oposición al exceso en estas celebraciones, que llegan a solapar su principal motivo: el sacramento de la comunión.