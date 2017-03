Catalá pide no olvidar a las víctimas de ETA en el homenaje a Portero

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el consejero de Justicia andaluz, Emilio De Llera, fueron algunos de los participantes en el acto celebrado ayer en memoria del fiscal jefe del TSJA Luis Portero, asesinado por ETA en un atentado en Granada en el año 2000. El homenaje consistió en la presentación de un archivo audiovisual en memoria de Luis Portero, que contó también con la presencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y la Defensora del Pueblo Soledad Becerril.

De Llera resaltó su trato "afable y dialogante", su "gran capacidad profesional" y su "valentía". Por su parte, Catalá manifestó que, aunque las siglas de la banda terrorista ETA "merecerían ser borradas y olvidadas para siempre", hay que recordar la memoria de las víctimas para hacer justicia. Así, el ministro extendió el homenaje a Portero al resto de juristas asesinados a manos de la banda terrorista, como el ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, los magistrados del Tribunal Supremo José Francisco Mateu y José Francisco Querol, o José María Lidón, primer magistrado asesinado por ETA en el País Vasco.

La presidenta de la Fundación de Víctimas de Terrorismo, Mari Mar Blanco, manifestó en la apertura del acto que los familiares seguirán pidiendo justicia y haciendo labor de pedagogía para no olvidar "que no hay justificación a tanto dolor" y conseguir una sociedad más democrática "donde no quede resquicio para el terrorismo".

Rosario de la Torre, la viuda de Luis Portero, recordó que el fiscal asesinado siempre reivindicó la independencia del Poder Judicial como una cuestión de Estado, y se refirió a la demanda que presentó la Fundación Luis Portero presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por los asesinatos de las más de trescientos asesinatos de ETA que todavía están sin resolver desde 1979.