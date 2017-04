"Ceuta nunca ha sido colonia. No se puede comparar con Gibraltar"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, rechaza tajantemente la posibilidad de que este territorio se pueda convertir en moneda de cambio con Gibraltar en las negociaciones sobre el Brexit. "Son situaciones totalmente diferentes. Ceuta nunca ha sido colonia. Cuando España nace como Estado, Ceuta ya era parte de su territorio", señaló Juan Jesús Vivas, que intervino ayer en el Foro Joly celebrado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla con el patrocinio de Telefónica y en el que se dieron cita más de 200 representantes del ámbito de la empresa, la economía y la política andaluzas y ceutíes, entre los que se encontraban los delegados del Gobierno en Ceuta y Andalucía, Nicolás Fernández y Antonio Sanz, respectivamente, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado, así como la primera teniente de alcalde de Sevilla, la ceutí Carmen Castreño o el ex ministro Javier Arenas.

Juan Jesús Vivas recordó los vínculos que unen a Ceuta con la España romana y visigoda y su definitiva inclusión en el Reino de España a finales del siglo XVI tras la integración de Portugal en el reinado de Felipe II. "Comparar Ceuta con Gibraltar no tiene sentido. Tengo plena confianza en que el Gobierno de la nación llevará a cabo el Brexit de la mejor manera para los intereses de España y Europa", señaló el presidente de Ceuta, que fue presentado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El político ceutí del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta desde 1999, insistió en que "Ceuta es parte tan esencial como cualquier otra del territorio de España". Sin embargo, reconoció las presiones provocadas por su situación singular como "baluarte, atalaya, centinela y ahora, de forma significada, frontera sur de Europa en África".

Además de la inmigración irregular, la circunstancia que "más incide en el devenir cotidiano de la ciudad" es el trasiego de los miles de residentes de la provincia de Tetuán que cruzan la frontera sin necesidad de visado, según explicó el presidente de la ciudad autónoma. "Son cifras elocuentes: 30.000 personas y 15.000 vehículos al día", señaló Juan Jesús Vivas, que subrayó que se trata de "un asunto que demanda la atención de los poderes públicos, tanto del Gobierno de la nación como del local".

Vivas incidió en la necesidad de una "frontera segura y respetada" para combatir las mafias y fomentar una "inmigración ordenada, regular y legal", combinada con una "política de ayuda a los países de donde procede la inmigración". "No es fácil velar por la seguridad. Esta tarea se lleva a cabo en unas condiciones de extrema dificultad, riesgo y exigencia y queremos dejar claro nuestro apoyo a los guardias civiles y los policías que vigilan una frontera que es de todos", resaltó el presidente de la ciudad autónoma, que agregó que "nadie está en condiciones de dar lecciones a ceutíes y españoles en la defensa de los derechos humanos".

Vivas puso el acento en "las estrechísimas y beneficiosas relaciones de colaboración y cooperación con Marruecos", cuyo gobierno tiene "un interés efectivo en el control de la inmigración irregular". "Pero estoy convencido de que, si hay que establecer un orden de prioridades, garantizar la integridad del territorio nacional está por encima de las relaciones con Marruecos", señaló el presidente ceutí al ser interpelado en el coloquio sobre el tono apaciguador con el que España maneja la situación de Ceuta y Melilla en las relaciones diplomáticas con el país vecino.

En su opinión, la Unión Europea es "cada vez más consciente" de la importancia de esta frontera, y negó con firmeza "la asociación de la configuración demográfica de Ceuta con yihadismo". "Ceuta no es una cantera de yihadistas. Esto es una amenaza cierta, pero extendida por toda España, Europa y el mundo", señaló. Vivas hizo la misma consideración al ser preguntado por la situación de menores inmigrantes no acompañados en Ceuta. "Es una consecuencia de la presión migratoria, pero no somos una excepción. En el resto de España y de Europa también se da", consideró.

La situación geográfica de Ceuta, aislada del resto del territorio nacional, también incide en la "necesidad de un plus de apoyo solidario" de los españoles con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad con el resto de territorios. "Con él contamos. Además de estar justificado, es un imperativo constitucional", apuntó Vivas, para recalcar a continuación que "el principal valedor de la solidaridad hacia Ceuta es el presidente Mariano Rajoy".

Pero su ubicación supone una oportunidad para la ciudad autónoma al colocarse "en la calle real del mundo". "Ceuta es una tierra de oportunidades desde el punto de la inversión y la localización empresarial", apuntó Vivas, que aludió a su "atractivo régimen económico y fiscal, con incentivos en IRPF e impuesto de Sociedades o bonificaciones de hasta el 50% en la Seguridad Social".