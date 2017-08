Chaves cree que los secesionistas manipularon la manifestación de Barcelona

El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves responsabilizó ayer a "los partidos independentistas" de hacer "manipulación y utilización" de la política durante la manifestación celebrada en Barcelona para homenajear a las víctimas del atentado del 17 de agosto. Recordó además el ex dirigente socialista que en Niza, París, Berlín y otras ciudades que registraron atentados similares no se produjo esa politización.

Chaves, que también habló del auge del populismo y de la crisis de los refugiados, se refirió así a los pitidos y gritos que recibieron el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros de su gabinete durante la marcha en la ciudad condal, así como a la exhibición de numerosas esteladas también durante la misma. Esta actitud, defendió el ex presidente, "ha provocado el rechazo generalizado de la opinión pública catalana, española y también europea". Durante uno de los cursos que organiza en verano la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza, Chaves lamentó que por culpa de estos acontecimientos la imagen de la manifestación condenando el terrorismo "contraste" con las que tuvieron lugar en otros países víctimas de atentados por "la actitud de los independentistas".

"Las manifestaciones en Berlín o París como consecuencia de los atentados fueron absolutamente pacíficas, sin banderas, algo que contrasta mucho con la actitud de los independentistas en Barcelona", insistió el ex vicepresidente del Gobierno. A pesar de esto, se mostró convencido de que "la mayor parte de los ciudadanos" que acudieron a la manifestación en Cataluña "estaban por la unidad de la población de Cataluña, de España y de Barcelona contra el terrorismo" y contra el atentado que sufrió la ciudad condal.