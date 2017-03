Chiclana encabeza el proceso de regularización de viviendas

La jornada de ayer también sirvió para tomar el pulso a otros colectivos y particulares, tanto de la ciudad como de municipios vecinos, que no quisieron perderse esta cita con la regularización de viviendas que, como ya expresaron varios de los intervinientes, se antoja bastante alargado: "El día que acabe este proceso en Chiclana, saldré en el New York Times ", dijo en un momento de su charla el arquitecto y director del equipo redactor Territorio y Ciudad del Plan General de Ordenación Urbana De Chiclana, Manuel González Fustegueras.

Ya no hay marcha atrás. La regularización de viviendas en Chiclana va tomando forma desde que el gobierno local (PSOE-Ganemos) se ha propuesto llevar a cabo este complejo y peliagudo proceso que afectará a 13.500 casas del extrarradio ya construidas y otras 3.000 parcelas en las que se podrían edificar. Este procedimiento abarca 22,5 millones de metros cuadrados, divididos en 16 áreas de regularización.

Los asentamientos urbanísticos como principal problema

La jornada celebrada ayer en Chiclana tuvo en Manuel González Fustegueras, director del equipo redactor del PGOU, el encargado de ofrecer la última de las ponencias, una disertación en la que abordó los principios rectores para la regularización de viviendas. Fustegueras ofreció datos que tildó de "escalofriantes", con los que puso de manifiesto la envergadura del problema, en concreto el de las viviendas en asentamientos urbanísticos, una realidad que fue calificada por éste como "la problemática más importante del urbanismo en Andalucía". De esas cifras destaca que en la unidad territorial del litoral gaditano (ciudades del litoral más Jerez y Medina) este problema alcanza al 44,20% del suelo de las actuaciones urbanísticas previstas en los planes generales de estas zonas. En cuanto a los principios rectores de la regularización, Fustegueras habló de que no todo es regularizable, ya que hay asentamientos urbanísticos que no entran en este marco; de la garantía de cualificación dotacional y funcional de las áreas que sean objeto de la regularización, de la prohibición de exoneración de los deberes urbanísticos y, por último, del reconocimiento de que este tipo de asentamientos irregulares no sólo tienen problemas internos, sino que también generan problemas externos.